ABD'li kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı

Yapılan tomografi, vücudunda kocaman bir tümörün olduğunu, diğer iç organları sıkıştırmaya başladığını ve kanın beyne gitmesini engellediğini gösterdi. Doktorların ifadelerine göre, eğer Cridland iki hafta geç başvursaydı kurtarılmayabilirdi.
Acil ameliyata alınan ABD’li kadın, 23 kilo birden zayıflamış oldu.
Tümörün iyi huylu olduğu, kadının sağlığını artık hiçbir şeyin tehdit etmediği kaydedidli.
Sebebinin endometriosis olduğunu belirten doktorlar, rahmin iç katmanındaki hücrelerin 20-30 yıl önce çoğalmaya başladığını tahmin ediyor.
Cerrahlar, Cridland’ın tüm bu süre içinde ziyaret ettiği tek bir jinekoloğun bile bu hastalığı fark etmediğine şaşırdıklarını söyledi.
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