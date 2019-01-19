ABD'li kadının vücudundan 23 kilogram tümör çıkartıldı

© Fotoğraf : Twitter Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

KTVB.com’un haberine göre Idaho Eyaleti sakini Brenda Cridland, ani rahatsızlıkla hastaneye başvurdu. Kadın, her yemek yediğinde ağrı hissettiğini, küçük bir parça yiyeceğin bile sanki göğsünde sıkışmış gibi olduğunu anlattı. Kadın ayrıca kilo aldığını ama bunun menopozla ilgili olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Yapılan tomografi, vücudunda kocaman bir tümörün olduğunu, diğer iç organları sıkıştırmaya başladığını ve kanın beyne gitmesini engellediğini gösterdi. Doktorların ifadelerine göre, eğer Cridland iki hafta geç başvursaydı kurtarılmayabilirdi.

Acil ameliyata alınan ABD’li kadın, 23 kilo birden zayıflamış oldu.

Tümörün iyi huylu olduğu, kadının sağlığını artık hiçbir şeyin tehdit etmediği kaydedidli.

Sebebinin endometriosis olduğunu belirten doktorlar, rahmin iç katmanındaki hücrelerin 20-30 yıl önce çoğalmaya başladığını tahmin ediyor.

Cerrahlar, Cridland’ın tüm bu süre içinde ziyaret ettiği tek bir jinekoloğun bile bu hastalığı fark etmediğine şaşırdıklarını söyledi.