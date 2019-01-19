Epifani bayramında buz gibi suya giren en güzel Rus kadınları

Epifani, Paskalya'yla beraber Hristiyanların en eski bayramlarından ve Rusya'da geleneksel olarak binlerce insanın haç şeklinde açılan havuzlardaki buz gibi suya girmeleriyle kutlanıyor. Bazıları, vaftiz gecesi doğru olanın buz gibi suya girmek olduğunu savunurken, bazılar ise o gün kullanılan tüm suların kutsal olduğuna inanıyor.

Sputnik, termometrelerin eksiyi gösterdiği soğuk havada buz gibi suya giren Rus kadınlarının en çarpıcı fotoğraflarını derledi.

Epifani rütielleri katılımcılarının bazıları, bunun kendileri için artık bir gelenek olduğunu söylüyor.

Bazıları da bunu ilk kez yaptığını belirtiyor.

Suya girenler şapka takılmasının unutulmamasını öneriyor.

Suya girenlerden birisi vaftiz gecesi suya girmenin aile gelenekleri olduğunu söylüyor.

Vaftiz gecesi buz gibi suya giren Krasnayarsklı kız izlenimlerini paylaşıyor.

Suya giren insanlardan bazıları bunu başkalarına da öneriyor. Suyun kesinlikle soğuk olmadığını söylüyorlar.

Buz gibi suya girenlerin arkadaşları onların cesaretine vurgu yapıyor.

Epifani ritüeli katılımcıları, yeni yıl ve vaftiz bayramlarının geride kaldığını, yakında baharın geleceğini söylüyor.

Vaftiz ritüelini yerine getiren kızlar, sudan çıktıktan sonra sıcaklık ve armoni hissinin oluştuğunu söylüyor.

Vaftiz ritüeli katılımcıları, sudan çıktıktan sonra akraba ve arkadaşlarıyla iyi dileklerini paylaşıyor.

Vaftiz suyuna girenlerin bazıları suyun çok soğuk olduğunu söylüyor.