Epifani bayramında buz gibi suya giren en güzel Rus kadınları

Epifani, Paskalya'yla beraber Hristiyanların en eski bayramlarından ve Rusya'da geleneksel olarak binlerce insanın haç şeklinde açılan havuzlardaki buz gibi suya girmeleriyle kutlanıyor. Bazıları, vaftiz gecesi doğru olanın buz gibi suya girmek olduğunu savunurken, bazılar ise o gün kullanılan tüm suların kutsal olduğuna inanıyor.
Sputnik, termometrelerin eksiyi gösterdiği soğuk havada buz gibi suya giren Rus kadınlarının en çarpıcı fotoğraflarını derledi.
Epifani rütielleri katılımcılarının bazıları, bunun kendileri için artık bir gelenek olduğunu söylüyor.
Bazıları da bunu ilk kez yaptığını belirtiyor.
Suya girenler şapka takılmasının unutulmamasını öneriyor.
Suya girenlerden birisi vaftiz gecesi suya girmenin aile gelenekleri olduğunu söylüyor.
Vaftiz gecesi buz gibi suya giren Krasnayarsklı kız izlenimlerini paylaşıyor.
Suya giren insanlardan bazıları bunu başkalarına da öneriyor. Suyun kesinlikle soğuk olmadığını söylüyorlar.
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Ну не могу я пропускать это мероприятие, уж больно оно мне нравится 🙋🏼♀️ Уже третий год подряд я ныряю в прорубь и честно говоря, мне даже не холодно(даже фоткаться успеваю)😀 Советую всем,вам понравится, стоит только попробовать!) С праздником 🙏🏻 #люблюкогдакрасиво #ялюблюеду #едалюбитменя #нопрессхочубольше #танцуйвсегдаивезде #крещение #instagram
Buz gibi suya girenlerin arkadaşları onların cesaretine vurgu yapıyor.
Epifani ritüeli katılımcıları, yeni yıl ve vaftiz bayramlarının geride kaldığını, yakında baharın geleceğini söylüyor.
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С праздником крещения!👼🏼✨ #крещение2019 Как сказал папа, Новый год и рождество отметили🥂 в проруби окунулись🥶 осталось яйцами на пасху стукнуться🥚🐣 и летоооо😅😍 ⠀ ⠀ ⠀ #russia #khabarovsk #russiangirl🇷🇺 #girl #khv #vdk #sakhalin #kms #fareast_russia #крещение#followme #likeforlikes
Vaftiz ritüelini yerine getiren kızlar, sudan çıktıktan sonra sıcaklık ve armoni hissinin oluştuğunu söylüyor.
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С Крещением! Друзья, будьте здоровы и счастливы! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 __________________________________________________________ Кстати, кто не знал, я впервые окуналась в прорубь, эмоции зашкаливают до сих пор! После-чувство теплоты, чистоты и гармонии 🕊 ___________________________________________________________ Это ещё одна моя маленькая победа над собой в этом году. А год ведь только начался, то ли ещё будет 😇🙏🏻 ___________________________________________________________ #крещение #крещение2019 #прорубь #первыйраз #спраздником #крещениегосподне #здоровье #купаниевпроруби #закаляемся #счастье #blogger #blogger #video #girl #winter #мороз #зима #девушка #воздушныйпоцелуй #холодно #борисовскиепруды #видео #гармония #победа #мояпобеда
Vaftiz ritüeli katılımcıları, sudan çıktıktan sonra akraba ve arkadaşlarıyla iyi dileklerini paylaşıyor.
Vaftiz suyuna girenlerin bazıları suyun çok soğuk olduğunu söylüyor.
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