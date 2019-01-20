Hükümetin kapalı olduğu Washington'da porno izlenme oranları arttı

Pornhub'ın verilerine göre hükümetin haftalardır kapalı olduğu ABD'nin başkenti Washington'da porno izleme oranları arttı.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump ulusa seslendi: Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı

Porno izleme sitesi Pornhub, ABD'nin başkenti Washington DC'den girişlerde artış olduğunu gösteren istatistikler yayınladı. Porno izlenme sayısında gerçekleşen bu artışın, hükümetin kapalı olmasıyla zorunlu olarak izne çıkan federal çalışanların etkisinin olduğu öne sürüldü.

Sitenin verdiği istatistiklere göre porno izlenme oranları ABD genelinde artarken, hükümet kurumlarının bulunduğu Washington DC'deki artış ise, ülkenin geri kalanına oranla daha fazlaydı.

İzlenme oranlarındaki artış ve azalmaları siyasi olayların gidişatına bağlayan Pornhub, daha önceden de FBI Direktörü Comey'in Senato'ya ifadesi sırasında siteye girişlerde düşüş yaşandığı yorumunu yapmıştı.