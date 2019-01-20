Rasim Öztekin: Erkeğin sarhoşluğu komik, kadınınki itici

Posta'dan Alev Gürsoy Cinmen'e konuşan Öztekin, bugünün Türkiye'sinde insanları güldürmenin kolay olmadığını belirterek, "Güldürmek zaten normal şartlarda da zordur. Ama dram düzdür. Ağlanacak şeye herkes ağlar. Komedinin bir matematiği var, zaten zordur" dedi.

Öztekin, 'Erkek egemenliği komedide de var. Kadın komedyen neden az?' sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Kadınlar çok eğitimli, çok zeki, çok ama çok başarılı. Ama komedi olayı biraz farklı. Dünyada da kadın komedyen çok yoktur. Tanınmış komedyenlerin hepsi erkektir. Bu sadece bizim topluma mahsus bir şey değil. Normal hayatta da zaten komik olan erkektir. Kadının sarhoşluğu da insana itici gelir. Ama erkeğin sarhoşluğu komiktir. ‘Kıro' bir erkek komiktir ama ‘kıro' bir kadın komik değildir. Komik olaylar hep erkeklere mal edilmiştir. Erkeğin yaşadıkları komediye daha müsaittir."

'Promosyonlu bilet uygulaması' tartışmasına da değinen Öztekin, "Neyin kavgasını yaptıklarını anlamadım. Biri 'Patlamış mısırla beraber bilet verelim' diyor, öteki 'Hayır patlamış mısıra vereceğine bana ver' diyor. Ben yapımcı değil, oyuncuyum. Yapımcıya karşıyım ben. İşçi işveren ilişkisi gibi. Çok suni bir kavga. Resmen kayıkçı kavgası" diye konuştu.