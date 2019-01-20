Engin Altan Düzyatan: Sağda da solda da durmuyorum, hümanizmde duruyorum

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'da rol almaya başladıktan sonra muhafazakâr kesime yaklaştığına dair iddialara yanıt verdi.
12 Eylül'de geçen bir filmde oynadığını hatırlatan Düzyatan, "Sol tandanstan, 'Evladım, solculuk sana mı kaldı?' dediler. ‘Anadolu Kartalları' isimli filmde oynadım, 'Evladım, militarizme alet olduğunun farkında mısın?' yazdılar. Şimdi de başka şey söylüyorlar. Birileri hep başarınızdan rahatsız olacak" ifadesini kullandı.
Düzyatan, "Ben sağda da solda da durmuyorum, hümanizmde duruyorum. Zaten işim; insan ve duygu. Siyaset konuşmak ilgimi çekmiyor. Sanat konuşmayı ya da kitap okumayı tercih ediyorum" diye konuştu.
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