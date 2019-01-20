Engin Altan Düzyatan: Sağda da solda da durmuyorum, hümanizmde duruyorum

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, siyaset konuşmanın ilgisini çekmediğini, kitap okumayı tercih ettiğini belirterek, "Sağda da solda da durmuyorum, hümanizmde duruyorum. Zaten işim insan ve duygu" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'da rol almaya başladıktan sonra muhafazakâr kesime yaklaştığına dair iddialara yanıt verdi.

Düzyatan, "Bir tarafa yakın ya da bir tarafa uzak değilim. Olduğum yerde duruyorum. İşimi yapıyorum. Geçen gün, 'Evlendikten sonra TRT'ye geçti' diye bir şey okudum. Bu TRT'ye yaptığım ilk işim değil ki. 2001'deki ilk dizim ‘Koçum Benim' TRT'deydi. Bugün böyle düşünürler, yarın bambaşka… Bunun matematiği yok" dedi.

12 Eylül'de geçen bir filmde oynadığını hatırlatan Düzyatan, "Sol tandanstan, 'Evladım, solculuk sana mı kaldı?' dediler. ‘Anadolu Kartalları' isimli filmde oynadım, 'Evladım, militarizme alet olduğunun farkında mısın?' yazdılar. Şimdi de başka şey söylüyorlar. Birileri hep başarınızdan rahatsız olacak" ifadesini kullandı.

Düzyatan, "Ben sağda da solda da durmuyorum, hümanizmde duruyorum. Zaten işim; insan ve duygu. Siyaset konuşmak ilgimi çekmiyor. Sanat konuşmayı ya da kitap okumayı tercih ediyorum" diye konuştu.