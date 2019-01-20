Taşkent’te bir milyon dolar değerinde define bulundu

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 80 yıldır kayıp sayılan değerli eşyalardan oluşan ve toplam tutarı bir milyon doları aşan bir definenin bulunduğu öğrenildi.

Министерство культуры Московской области Moskova Bölgesi'nde içine define saklanmış mamuta ait kafatası bulundu

Kun.uz sitesinin haberine göre Özbekistan Milli Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Taşkent'teki tarihi binalardan birinin altında 80 yıldır kayıp sayılan değerli eşyaların yer aldığı, toplam değeri bir milyon doları aşan eski bir define bulmayı başardı.

Definenin binanın bodrum katının altında gizli bir odada bulunduğu belirtilen haberde, uzmanların değerli eşyalar arasında 1613'ten 1917 Şubat Devrimi'ne kadar Rusya'yı yöneten Romanov Hanedanı'nın Taşkent'teki sarayında bulundurduğu koleksiyonundan parçalara, ayrıca Stalin döneminin kurbanlarının eşyalarıyla Avrupa ve Saint Petersburg'dan göç eden soylulara ve bilim insanlarına ait olan eşyalara da rastladığı kaydedildi.

Habere göre bulunan değerli eşyaların arasında 19. yüzyıldan kalma bir altın mikroskop, madeni paralar ve külçeler, değerli kitaplar, el yazmaları, nadir resimler ve ikonlar yer alıyor.

Defineye ait bazı parçaların restore edilmesi amacıyla Alman ve Polonyalı uzmanlara teslim edileceği belirtiliyor.