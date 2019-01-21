Guardian: Spice Girls'ün eşitlik kampanyası tişörtleri insanlık dışı koşullarda üretiliyor

Guardian, cinsiyet eşitliği kampanyası için satılan tişörtlerin üretiminde kadın işçilerin düşük ücrete ve insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığını ortaya koydu.
Salma, günde 2 bine kadar çıkan tişört üretim kotalarını dolduramayanlara hakaret edildiğini söyledi ve "İstenen sayı kadar dikim yapamadığımızda bize 'Burası babanın fabrikası değil', 'Eğer istenen hedefi tutturamadıysan buradan git' gibi cümleler kuruyorlar. Ayrıca şuanda söyleyemeyeceğim ağır hakaretler ediyorlar" dedi.
"İşçilere zorla mesai yaptırılıyor. Bazen işçiler, yöneticileri onlara zorla mesai yaptırdığı için ağlıyorlar. Bir keresinde hamile bir kadını gece yarısına kadar çalıştırdıklarına tanık oldum" şeklinde konuştu.
Söz konusu koşullarda düşük ücrete çalışan bir işçinin bu tişörtten satın alması için 2 hafta çalışması gerekiyor.
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Le t-shirts delle #SpiceGirls a sostegno della lotta al gender pay gap (la differenza di trattamento economico tra donne e uomini) sono opera di una fabbrica tessile del Bangladesh che sfrutta le donne obbligate a lavorare 16 ore al giorno, pagate una miseria e tratte in “condizioni disumane” #theguardian
SPICE GIRLS: HABERİMİZ YOKTU
Tişörtler 'Comic Relief' adlı bir vakfın cinsiyet eşitliği kampanyası için üretiliyor ve üzerinde #IWANNABEASPICEGIRL(BENBİRSPICEGIRLOLMAKİSTİYORUM) yazıyor.
Comic Relief bu tişörtlerden elde edilen gelirin İngiltere'de kadın hakları ve cinsiyetçiliğe karşı kullanılacağını söylüyor.
Gazeteye konuşan bir Spice Girls sözcüsü ise grubun üretim koşullarından haberinin olmadığını ve fabrika hakkında yürütülecek soruşturmanın masraflarını grubun karşılayacağını söyledi.
Comic Relief vakfı, durumdan endişe duyduklarını belirterek, satışın gerçekleştiği Represent isimli sitenin kendilerine tişörtün etik koşullarda üretildiğine dair söz verdiğini söyledi.
Represent sitesi ise olayın sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğunu söyledi ve tişörtü alan kişilere iade hakkı verdiğini duyurdu.
Fabrikayı işleten şirket Interstoff Apparels, iddiaları inceleyeceklerini fakat bulguların "kesinlikle doğru olmadığını" savundu.
Şirket 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 2,5 ve 2 milyon sterlin vergi öncesi kâra ulaşmıştı.
Bangladeş'te üretilen tişörtlerin üzerindeki sloganlar Çek Cumhuriyeti'nde basılıyor.
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