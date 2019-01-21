Guardian: Spice Girls'ün eşitlik kampanyası tişörtleri insanlık dışı koşullarda üretiliyor

İngiliz The Guardian gazetesi Spice Girls üyelerinin cinsiyet eşitliği kampanyası için satılan tişörtlerinin, Bangladeş'te saati 2,3 Türk lirasına denk bir ücrete çalıştırılan kadın işçilere ürettirildiğini yazdı.

Guardian, cinsiyet eşitliği kampanyası için satılan tişörtlerin üretiminde kadın işçilerin düşük ücrete ve insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığını ortaya koydu.

© AP Photo / Matt Dunham DİSK: 15 milyon işçi ay sonunu getiremiyor

Gazete, gizliliğinin korunması için 'Salma' takma adını kullanarak bahsettiği kadın işçinin, hayatında Spice Girls'ü hiç duymadığını yazdı.

Salma, günde 2 bine kadar çıkan tişört üretim kotalarını dolduramayanlara hakaret edildiğini söyledi ve "İstenen sayı kadar dikim yapamadığımızda bize 'Burası babanın fabrikası değil', 'Eğer istenen hedefi tutturamadıysan buradan git' gibi cümleler kuruyorlar. Ayrıca şuanda söyleyemeyeceğim ağır hakaretler ediyorlar" dedi.

Çalışma koşullarını da 'insanlık dışı' olarak değerlendiren Salma, işçilerin günde 16 saate kadar çalışmak zorunda bırakılmasından da şikayet etti ve şunları söyledi:

"İşçilere zorla mesai yaptırılıyor. Bazen işçiler, yöneticileri onlara zorla mesai yaptırdığı için ağlıyorlar. Bir keresinde hamile bir kadını gece yarısına kadar çalıştırdıklarına tanık oldum" şeklinde konuştu.

Söz konusu koşullarda düşük ücrete çalışan bir işçinin bu tişörtten satın alması için 2 hafta çalışması gerekiyor.

SPICE GIRLS: HABERİMİZ YOKTU

Tişörtler 'Comic Relief' adlı bir vakfın cinsiyet eşitliği kampanyası için üretiliyor ve üzerinde #IWANNABEASPICEGIRL(BENBİRSPICEGIRLOLMAKİSTİYORUM) yazıyor.

Comic Relief bu tişörtlerden elde edilen gelirin İngiltere'de kadın hakları ve cinsiyetçiliğe karşı kullanılacağını söylüyor.

© Fotoğraf : Facebook/Radio 10 Cinsiyetçi olmakla suçlanan radyocu hakkında karar: Her hafta feminist konuk ağırlayacak

Spice Girls tarafından tasarlanan tişörtler 20 sterline (yaklaşık 140 TL) satılıyor ve bu satıştan vakfa 11 sterlin kalıyor. 5 sterlin ise üretim sürecini yöneten Belçikalı şirket Stanley/Stella'ya gidiyor.

Gazeteye konuşan bir Spice Girls sözcüsü ise grubun üretim koşullarından haberinin olmadığını ve fabrika hakkında yürütülecek soruşturmanın masraflarını grubun karşılayacağını söyledi.

Comic Relief vakfı, durumdan endişe duyduklarını belirterek, satışın gerçekleştiği Represent isimli sitenin kendilerine tişörtün etik koşullarda üretildiğine dair söz verdiğini söyledi.

Represent sitesi ise olayın sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğunu söyledi ve tişörtü alan kişilere iade hakkı verdiğini duyurdu.

Fabrikayı işleten şirket Interstoff Apparels, iddiaları inceleyeceklerini fakat bulguların "kesinlikle doğru olmadığını" savundu.

Şirket 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 2,5 ve 2 milyon sterlin vergi öncesi kâra ulaşmıştı.

Bangladeş'te üretilen tişörtlerin üzerindeki sloganlar Çek Cumhuriyeti'nde basılıyor.