Guardian: Spice Girls'ün eşitlik kampanyası tişörtleri insanlık dışı koşullarda üretiliyor

Le t-shirts delle #SpiceGirls a sostegno della lotta al gender pay gap (la differenza di trattamento economico tra donne e uomini) sono opera di una fabbrica tessile del Bangladesh che sfrutta le donne obbligate a lavorare 16 ore al giorno, pagate una miseria e tratte in “condizioni disumane” #theguardian

A post shared by Simone Alliva (@thegendergram) on Jan 21, 2019 at 12:22am PST