Lady Gaga'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve eşine: Hristiyanlığın en kötü temsilcilerisiniz

Okul, öğrencilerin kayıtlarını almadan önce ailelerden bir sözleşme imzalamalarını istiyor. Sözleşmede "Cinsel ahlaksızlığı destekleyen ya da buna göz yumanların, homoseksüel ya da biseksüel kişilerin" okula kabul edilmeyeceği belirtiliyor.
'AYNAYA BAK GÖRECEKSİN'
"Hristiyanlara karşı ayrımcılık yapmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Siz Hristiyanlığın en kötü temsilcilersiniz. Ben bir Hristiyan kadınım ve benim bildiğim Hristiyanlık önyargıyı kabul etmez, herkese kucak açar. Bay Pence, bu utanç size aittir ve aynaya bakarsanız göreceksiniz."
Lady Gaga just dragged Mike Pence for filth pic.twitter.com/z6SbaXNszp— Bobby Caruso (@BobbysByline) January 20, 2019
Mike Pence, bu sözlere Hristiyan televizyon kanalı EWTN'den yanıt verdi ve "Büyük haber kuruluşlarının Hristiyanlık eğitimine saldırması kabul edilemez" dedi.
PREVIEW — @VP @mike_pence responds to critics of @SecondLady's new job. "The criticism of Christian education in America should stop." Tune in tonight for part one of my full interview with the Vice President on @EWTNNewsNightly at 7 PM EST on @EWTN. pic.twitter.com/YKEHyroswC— Lauren Ashburn (@LaurenAshburn) January 17, 2019
Lady Gaga ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın da hükümeti tekrar açması gerektiğini söyledi. Şarkıcı, hükümet kapalı olduğu için birçok ABD vatandaşının işlerine devam edemediğini ve maaşlarını alamadıklarından hayatlarını idame ettirmekte zorlandıklarını söyledi.
Karen Pence, Virginia'daki Immanuel Christian Okulu'nda eşinin Başkan Yardımcısı seçilmeden önce 12 yıl boyunca çalışmıştı.
Lady Gaga, 2010'da MTV müzik ödülleri töreninde Amerikan ordusundaki LGBT karşıtı uygulamaları protesto için "etten" bir elbise giymişti.
Hayvan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken elbise Time dergisi tarafından 2010'un "en güçlü kıyafet mesajı" olarak seçilmişti.
Lady Gaga'nın Twitter'da 77 milyondan fazla, Instagram'da 28 milyon takipçisi var.
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