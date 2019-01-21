Lady Gaga'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve eşine: Hristiyanlığın en kötü temsilcilerisiniz

ABD'li pop şarkıcısı Lady Gaga, Las Vegas'ta verdiği konserinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'i 'Hristiyanlığın en kötü temsilcileri' olarak nitelendirdi.

Lady Gaga'nın tepkisinin nedeni, Karen Pence'in, kendileri ya da aileleri eşcinsel olan öğrencileri kabul etmeyen bir okulda tekrar sanat dersleri verecek olması.

Okul, öğrencilerin kayıtlarını almadan önce ailelerden bir sözleşme imzalamalarını istiyor. Sözleşmede "Cinsel ahlaksızlığı destekleyen ya da buna göz yumanların, homoseksüel ya da biseksüel kişilerin" okula kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

'AYNAYA BAK GÖRECEKSİN'

Lady Gaga, Las Vegas'taki konserinde şunları söyledi:

"Hristiyanlara karşı ayrımcılık yapmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Siz Hristiyanlığın en kötü temsilcilersiniz. Ben bir Hristiyan kadınım ve benim bildiğim Hristiyanlık önyargıyı kabul etmez, herkese kucak açar. Bay Pence, bu utanç size aittir ve aynaya bakarsanız göreceksiniz."

Lady Gaga just dragged Mike Pence for filth pic.twitter.com/z6SbaXNszp — Bobby Caruso (@BobbysByline) January 20, 2019

​Mike Pence, bu sözlere Hristiyan televizyon kanalı EWTN'den yanıt verdi ve "Büyük haber kuruluşlarının Hristiyanlık eğitimine saldırması kabul edilemez" dedi.

PREVIEW — @VP @mike_pence responds to critics of @SecondLady's new job. "The criticism of Christian education in America should stop." Tune in tonight for part one of my full interview with the Vice President on @EWTNNewsNightly at 7 PM EST on @EWTN. pic.twitter.com/YKEHyroswC — Lauren Ashburn (@LaurenAshburn) January 17, 2019

Lady Gaga ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın da hükümeti tekrar açması gerektiğini söyledi. Şarkıcı, hükümet kapalı olduğu için birçok ABD vatandaşının işlerine devam edemediğini ve maaşlarını alamadıklarından hayatlarını idame ettirmekte zorlandıklarını söyledi.

​Karen Pence, Virginia'daki Immanuel Christian Okulu'nda eşinin Başkan Yardımcısı seçilmeden önce 12 yıl boyunca çalışmıştı.

© REUTERS / Jaime Saldarriaga Lady Gaga'nın etten elbisesine alternatif: Çiçek ve yapraktan elbiseler 7

Kendisini biseksüel olarak tanımlayan Lady Gaga, aktif bir eşcinsel hakları savunucusu.

Lady Gaga, 2010'da MTV müzik ödülleri töreninde Amerikan ordusundaki LGBT karşıtı uygulamaları protesto için "etten" bir elbise giymişti.

Hayvan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken elbise Time dergisi tarafından 2010'un "en güçlü kıyafet mesajı" olarak seçilmişti.

Lady Gaga'nın Twitter'da 77 milyondan fazla, Instagram'da 28 milyon takipçisi var.