Kayıt
16:56 21 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    WhatsApp

    WhatsApp'tan iletilen mesaj sayısına sınırlama: 5 kereden fazla paylaşılamayacak

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.

    WhatsApp'ın 'mesaj sayısı sınırlama' politikası uygulayacağını şirketin sözcüsü Victoria Grand, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen etkinlikte açıkladı.

    WhatsApp
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Hindistan’da WhatsApp’tan yayılan sahte haber yüzünden bir kadın linç edildi
    Grand, bu kararın alınmasının sebebi olarak Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle linç olaylarının yaşanmasını gösterdi. Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20'yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilmişti.

    WhatsApp sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın Hindistan'da 6 ay süren testler sonucunda alındığını söyledi ve "Bu uygulama, WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine ilişkin yorumlarına kulak vereceğiz ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesi konusunda başka yollar da bulacağız" dedi.

    WhatsApp'ta şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriliyordu.

    BİR MESAJ EN FAZLA 1280 KİŞİYE ULAŞABİLECEK

    WhatsApp
    © AA / Aytaç Ünal
    WhatsApp'ta ilginç hata: Mesajlarınız başkalarına gidebilir
    Yeni uygulama ile bir mesaj gruplarda ve kişilerle 5'ten fazla kez paylaşılamayacak. 

    Uygulamada bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor. Bu da artık bir kullanıcının bir mesajı en fazla 1280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor.

    Mesaj sayısı sınırlamadan önce bu sayı 5120'ydi.

    Whatsapp
    © Flickr /
    Brezilya WhatsApp'ı engelledi
    'SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEDİ'

    2018'de de Brezilya'da gerçekleşen seçimler sırasında da yayılan aslı olmayan bilgilerin seçim sonuçlarını etkilediği belirtilmişti.

    Ülkedeki akademisyenler WhatsApp mesajlarının 5 kereden fazla paylaşılamaması gerektiğine dair bir politika uygulanmasını talep etmişlerdi. 

    İlgili konular:

    Sigara denetimine karşı WhatsApp çetesi
    Facebook’tan WhatsApp kullanıcıları için yeni kripto para
    Whatsapp'ta güvenlik zafiyeti
    Whatsapp, bazı modellere verdiği desteği çekiyor
    WhatsApp'a 'ardışık sesli mesaj özelliği' geliyor
    Etiketler:
    mesaj, Whatsapp, ABD, Hindistan, Cakarta
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Belçika - Kanlı ay tutulması
    Dünya Kanlı Ay Tutulması'nı izledi
    Karikatür
    Suudi Arabistan, 2020’de sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına başlamayı planlıyor
    İnfografik
    Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet