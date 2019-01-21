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17:09 21 Ocak 2019
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    İstanbul Boğazı

    FT'ye göre İstanbul'da yaşamak için 5 neden

    © AFP 2018 /
    Yaşam
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    İngiliz Financial Times gazetesi, İstanbul Modern ve 16. İstanbul Bienali'ni, 'İstanbul'da yaşamak için 5 neden' arasında gösterdi

    FT'den Jessie Williams'ın imzasını taşıyan haberde, İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğine işaret edilerek, İstanbul'un köklü tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğu vurgulandı.

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    ​İstanbul'un çağdaş sanat merkezi olduğunun da altı çizilen haberde, "Boğaz kıyısında yer alan, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern, uluslararası üne sahip mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan milyonlarca dolarlık bir yenilemeden geçiyor. Kapılarını 2021'de yeniden açana kadar, ziyaretçiler müzenin koleksiyonlarını ve sergileri Beyoğlu'na bir kilometre mesafedeki geçici mekanda görebilecek" ifadeleri kullanıldı.

    Makalede, uluslararası sanat takviminde yer alan en önemli etkinliklerden birinin ise İstanbul Bienali olduğu vurgulanırken, "İstanbul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım arasında gerçekleşecek. 1987'de başlayan ve bu yıl 16.sı gerçekleşecek bienal, Türkiye ve dünyadan çağdaş sanatçıları tanıtıyor" görüşlerine yer verildi.

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda, 14 Eylül-10 Kasım'da düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times'ın yanı sıra The Telegraph'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yayınları tarafından 2019'da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasında gösterildi. Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud'un küratörlüğünde yapılan bienal, 'Yedinci Kıta' başlığıyla gerçekleştirilecek.

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    Türkiye'nin 2023'e kadar global finans alanında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma kararlılığı haberin ikinci başlığı olarak değerlendirilirken, simitten kahvaltıya, pideden kebaba İstanbul'un yemek kültürü üçüncü başlık olarak sunuldu.

    ‘ÇAY İÇMEK VE BAKLAVA YEMEK GENELLİKLE KEYİF ALMANIN ORTAK PAYLAŞIMI’

    'Keyif' kelimesinin Türkçe anlamına da dikkatin çekildiği yazıda dördüncü sırada, "Keyif, İstanbul'un evlerinde ve kafelerinde oldukça ciddiye alınan ulusal bir zaman değerlendirme biçimi. Herkesin keyif alma biçimi farklı olsa da çay içmek ve baklava yemek genellikle keyif almanın ortak paylaşımı" olduğu ifade edildi.

    İstanbul sokaklarının, kentin zengin tarihini gösteren görsel şölen sunduğunu dile getiren Williams, günümüzün bazı modern tasarımlarının yanında Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi mekanlarda köklü tarihi geçmişin görülebildiğini aktardı.

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    Etiketler:
    İstanbul Bienali, The Telegraph, Koç Holding, Financial Times, İKSV, Nicolas Bourriaud, Jessie Williams, Sultanahmet Camisi, Ayasofya, İstanbul Boğazı, Topkapı Sarayı, Asya, İstanbul, Avrupa
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