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    Markus Ganserer - Almanya'da ilk trans kadın milletvekili

    Almanya'da ilk trans kadın milletvekili: Tessa Ganserer

    © AFP 2018 / Andreas Gebert - Christof Stache
    Yaşam
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    Almanya'da geçen ekim ayında Bavyera eyaletinde yeniden milletvekili seçilen Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi. Almanya'nın cinsiyet değiştiren ilk milletvekili olan Ganserer yeni adını Tessa olarak duyurdu.

    Almanya nüfus cüzdanı (cinsiyet bölümü)
    © Fotoğraf : EPA
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    2013 yılından bu yana Nürnberg-Nord'u temsil eden milletvekili Ganserer geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen seçimleri yeniden kazanmıştı.

    Bavyeralı milletvekili Ganserer geçen hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurarak, bundan böyle parlamentoya kadın olarak geleceğini söyledi. 

    Ganserer, böylece Almanya'nın ilk transseksüel politikacısı oldu.

    Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer, gerçek kimliğini 10 yıl önce keşfettiğini belirterek "Vücudumun her hücresi ile kadınım. Bunu eğlence olsun diye yapmadım. Kadın olmayı ben seçmedim" dedi.

    Almanya'da cinsiyet değişimi sebebiyle ismini değiştirmek isteyenler en az iki cerrahi operasyon geçirmek ve talebinin gerçekleştirilmesi için bir yıl bekleme zorunda. Bu sebeple Ganserer'in yeni adı resmiyet kazanan kadar Parlamentoda Markus ismi kullanılacak.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Baverya Parlamentosu Başkanı Ilse Aigner, Ganserer'i destekleyerek, "Onun kimliği parlamentoda problem olmamalı. Bireylerin kişilikleri cinsiyetlerinden daha önemli" şeklinde konuştu.

    Ancak Ganserer'i eleştiren siyasetçiler de oldu. Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'nden Wolfgang Wiehle, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Markus Gaserer, (şimdi Tessa olarak adlandırılıyor) Transseksüel Yasasını yeniden düzenlemek istiyor. Neyse ki ülkemizde endişelenecek daha önemli bir konu yok! " ifadelerini kullandı.

    Ganserer'in sosyal medyadaki hesaplarının ismini 'Tessa' olarak değiştirdiği görüldü. 

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    Etiketler:
    Cinsiyet değiştirme, transeksüel, milletvekili, Tessa Ganserer, Markus Ganserer, Almanya
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