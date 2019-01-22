Doktordan yüz anomalisi olan avukata: Sen bu yüzle avukatlık yapamazsın

27 yaşındaki avukat Zeynep Çakır, 50 binde 1 görülen 'Treacher Collins Sendromu' ile doğdu. Çocukluk çağı ameliyatlarla geçti. Hukuk okudu, ceza hukuku ve tıp hukuku konusunda uzmanlaştı.

Çakır, yaşadıklarını NTVRadyo'da Sıra Dışı Hayatlar programında anlattı

"50 binde 1 görülen Treacher Collins Sendromu ile doğdum. Bu sendrom anneden ya da babadan kalıtımsal olarak geçerek, çocuğun özellikle yüzünde bazı deformasyonlara neden oluyor. Mesela çenenin küçük olması, göz kapaklarının düşük olması, kulaklarının kepçe kulak olmaması, elmacık kemiklerinin olmaması gibi. Fiziksel görünüm, özgüveni engelliyor. Toplumdaki güzellik algısı nedeniyle, farklı göründüğümüz için farklı muameleyle karşılaşıyoruz" diyen Çakır, şunları kaydetti:

'TIP HUKUKU EĞİTİMİ ALDIM'

— 5 yaşındayken karşılaştığım bir savcıdan etkilenmiş, "Bu kim" diye sormuşum, "Basın savcısı" demişler. Savcı diyememişim de, "Ben de o kadın gibi savaşçı olacağım" demişim. Gerçekten hukuk okudum, doktorlar ve hastanelerde yaşadıklarım nedeniyle tıp hukukuna yöneldim. Çünkü 7 operasyon geçirdim, çocukluğum hastanelerde geçti. Bir süre sonra tabii ki beyin travması da ekleniyor.

© Fotoğraf : DHA Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı

— Bu sendromu olanların yaşadığı tek sorun, sadece toplumla oluyor. Ben iş hayatımda, mahkemelerde hiçbir sorun yaşamadım, farklı görünüşümle ilgili. Düşünüyorum, okul çağlarımda yaşadığım bir problem var mı, diye. Aslında iki yıl önce yaşadığım bir olay, onların hepsini götürür. 7 yaşından 13 yaşına kadar 7 kere operasyon geçirdim ben. İki yıl önce de vefa borcu için, teşekkür etmek için doktorumu ziyaret ettim. Çok kötü geçti görüşme. Bana, bu yüzle avukatlık yapamayacağımı söyledi. İnsanlar yolda durup sana bakıyorlar! Bundan yorulmadın mı? Gel bir estetik operasyon yapalım, dedi. Bu olay, okul çağında yaşadığım tüm olumsuzlukları götürür. Bundan daha kötüsü yok. Doktor olmuş bir insanın, eğitimli bir insanın, böyle yüz anomalisi olan bir bireyle böyle konuşması kabul edilemez.