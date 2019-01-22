Doktordan yüz anomalisi olan avukata: Sen bu yüzle avukatlık yapamazsın

27 yaşındaki avukat Zeynep Çakır, 50 binde 1 görülen 'Treacher Collins Sendromu' ile doğdu. Çocukluk çağı ameliyatlarla geçti. Hukuk okudu, ceza hukuku ve tıp hukuku konusunda uzmanlaştı.
Çakır, yaşadıklarını NTVRadyo'da Sıra Dışı Hayatlar programında anlattı
'TIP HUKUKU EĞİTİMİ ALDIM'
— 5 yaşındayken karşılaştığım bir savcıdan etkilenmiş, "Bu kim" diye sormuşum, "Basın savcısı" demişler. Savcı diyememişim de, "Ben de o kadın gibi savaşçı olacağım" demişim. Gerçekten hukuk okudum, doktorlar ve hastanelerde yaşadıklarım nedeniyle tıp hukukuna yöneldim. Çünkü 7 operasyon geçirdim, çocukluğum hastanelerde geçti. Bir süre sonra tabii ki beyin travması da ekleniyor.
— Bu sendromu olanların yaşadığı tek sorun, sadece toplumla oluyor. Ben iş hayatımda, mahkemelerde hiçbir sorun yaşamadım, farklı görünüşümle ilgili. Düşünüyorum, okul çağlarımda yaşadığım bir problem var mı, diye. Aslında iki yıl önce yaşadığım bir olay, onların hepsini götürür. 7 yaşından 13 yaşına kadar 7 kere operasyon geçirdim ben. İki yıl önce de vefa borcu için, teşekkür etmek için doktorumu ziyaret ettim. Çok kötü geçti görüşme. Bana, bu yüzle avukatlık yapamayacağımı söyledi. İnsanlar yolda durup sana bakıyorlar! Bundan yorulmadın mı? Gel bir estetik operasyon yapalım, dedi. Bu olay, okul çağında yaşadığım tüm olumsuzlukları götürür. Bundan daha kötüsü yok. Doktor olmuş bir insanın, eğitimli bir insanın, böyle yüz anomalisi olan bir bireyle böyle konuşması kabul edilemez.
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