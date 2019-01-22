İskoçya'da arkeologları heyecanlandıran 'keşfin' gerçek olmadığı ortaya çıktı

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde arkeologlar, binlerce yıllık olduğu düşünülen bir taş çember keşfettiklerini düşündüler. Ta ki taşların bulunduğu arazinin eski sahibi ortaya çıkana kadar...

© Fotoğraf : Twitter/St Andrews University, Press and Journal Dünyanın en eski periyodik tablosu ‘yanlışlıkla’ bulundu

Söz konusu taş çemberi, arazinin sahibinin Aberdeenshire Belediyesi'ne durumu blidirmesiyle 'keşfedildi'. Arkeologların yaptığı inceleme sonrasında Historic Environment Scotland Enstitüsü (İsviçre Tarihi Çevre Enstitüsü), taşları 'arkeolojik keşif' olarak kabul etti.

Ancak enstitüdeki araştırma konseyi, taşlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmek için arazinin eski sahibine ulaştıklarına ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Zira, arazinin eski sahibi, bu taşların arkeolojik bir tarafı olmadığını çünkü 1990'lı yıllarda sıradan taşları kendi elleriyle 'taş çemberi' şeklinde yerleştirdiğini söyledi.

Eski arazi sahibinin taşları arkeolojik değer taşıyan benzerleriyle aynı şekilde dizdiği ve taşların özel bir amacının olmadığı anlaşıldı.

Aberdeenshire stone circle initially thought to be thousands of years old identified as modern replica: https://t.co/qBy4lagYTk #Archaeology pic.twitter.com/8HPzPyjKIL — AberdeenshireCouncil (@Aberdeenshire) January 21, 2019

​Araştırma konseyi asistanı Neil Ackerman, bu durumun hayal kırıklığı yarattığını belirtti ve durumdan çıkarılacak bir ders olduğunu söyledi. Ackerman, "Bölgeye özgü bir anıt türüne bu kadar benzer bir iş çıkarılması, halkın yerel arkeoloji ilgili bilgi sahibi olduğunu ortaya koyuyor. Bu takdir edilesi" dedi.