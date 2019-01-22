İskoçya'da arkeologları heyecanlandıran 'keşfin' gerçek olmadığı ortaya çıktı

Ancak enstitüdeki araştırma konseyi, taşlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmek için arazinin eski sahibine ulaştıklarına ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Zira, arazinin eski sahibi, bu taşların arkeolojik bir tarafı olmadığını çünkü 1990'lı yıllarda sıradan taşları kendi elleriyle 'taş çemberi' şeklinde yerleştirdiğini söyledi.
Eski arazi sahibinin taşları arkeolojik değer taşıyan benzerleriyle aynı şekilde dizdiği ve taşların özel bir amacının olmadığı anlaşıldı.
Aberdeenshire stone circle initially thought to be thousands of years old identified as modern replica: https://t.co/qBy4lagYTk #Archaeology pic.twitter.com/8HPzPyjKIL— AberdeenshireCouncil (@Aberdeenshire) January 21, 2019
Araştırma konseyi asistanı Neil Ackerman, bu durumun hayal kırıklığı yarattığını belirtti ve durumdan çıkarılacak bir ders olduğunu söyledi. Ackerman, "Bölgeye özgü bir anıt türüne bu kadar benzer bir iş çıkarılması, halkın yerel arkeoloji ilgili bilgi sahibi olduğunu ortaya koyuyor. Bu takdir edilesi" dedi.
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