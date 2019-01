Fazıl Say'dan Erdoğan açıklaması: Özeleştiri konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet eden ünlü piyanist Fazıl Say, eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yaptı. Say, 'Özeleştiri konusu' başlıklı açıklamasında, "Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet-Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatayı düzeltmek erdemdir" ifadesini kullandı.