Tokyo metrosunda sıkışıklığı gidermek için bedava yemek teklifi

Japon basınında çıkan haberlere göre, Tokyo Metro şirketi, Tozai hattını kullanan yolcuların sabahları çok yoğun saatlerden önce trene binmeleri halinde her bir yolcuya ücretsiz yemek verecek.
Kampanyaya yaklaşık bin işletmenin destek verdi. Bu şirketlerin çalışanlarının çalışma saatlerinde değişikliğe gideceği belirtildi. Bu kapsamda şirketler çalışanlarının işe daha erken saatlerde gelmesine ve erken çıkmasına müsade edecek; bazıları ise çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek.
Tozai hattını, hafta içi 07.50-08.50 saatlerinde 76 binden fazla yolcunun kullandığı ve bu hattaki trenlerin kapasitesinin iki katı yolcu taşıdığı ifade ediliyor.
Tokyo metrosu, her gün yaklaşık 7,2 milyon yolcuyu taşıyor.
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