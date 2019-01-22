İsrailli komedyen: Erdoğan, yeter gözünü seveyim, Marmaris'e gelmemize olanak sağla

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Yanlış kapıya vurdun, ben mazlumların sesiyim sen zalimlerin

Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği önüne gelerek bir video kaydeden İsrailli komedyen Benny Beruchim, videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile barışmasını istedi.

'BİBİ İLE BARIŞ YAPIN GÖZÜNÜ SEVEYİM'

OdaTV'de yer alan habere göre, Beruchim, İsrail'de de çokça izlenen Türk dizisi 'İstanbullu Gelin'e gönderme yaparak, "Bibi (İsrail Başbakan'ı Netanyahu'yu kastediyor) ile barış yapın gözünü seveyim. Annemin hatırı için lütfen. Erdoğan yeter gözünü seveyim. Marmaris'e gelmemize olanak sağla, Antalya'ya gelelim her şey dahil fiyatlar ile hayatımızı yaşayalım. Keyfini çıkartalım" dedi.

'İYİ DİNLE ERDOĞAN YAKINDA YAZ GELİYOR'

Komedyen Benny Beruchim'in Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sesleniş şöyle:

"Özellikle Tel-Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği önüne geldim.

Erdoğan'a şunları söylemek için:

İyi dinle Erdoğan yakında yaz geliyor.

Eşim, bizi çocuklarla birlikte Amsterdam'a götürmek istiyor.

Çocuklarım ne yapacaklar orada esrar mı içecekler?

'DUYDUKÇA GÖZLERİM KARARIYOR ERDOĞAN'

Bir de Kara Ormanlar'a götürmek istiyor. Duydukça gözlerim kararıyor Erdoğan.

Bibi ile barış yapın gözünü seveyim. Annemin hatırı için, lütfen. Erdoğan yeter gözünü seveyim. Marmaris'e gelmemize olanak sağla, Antalya'ya gelelim her şey dahil fiyatlar ile hayatımızı yaşayalım. Keyfini çıkartalım.

Sizleri seviyoruz. Her gün İstanbullu Gelin'i izliyoruz. Yirmi senedir Savri Maranan (İsrail dizisi yıllardır sürüyor) ile takılı kalmıştık. İstanbullu Gelin gelene kadar… Sizleri seviyoruz valla. Hoşça kalın… Seni seviyorum bırak devam edelim."