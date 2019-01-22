WhatsApp’a erişim sorunu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Mesaj göndermek isteyenler mesajının gönderilmediğini görüyor ve "Bağlanıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

"WhatsApp çöktü mü?" milyonlarca kullanıcı bu sorunun cevabını Google üzerinden araştırıyor. iPhone ve Android telefon kullanıcıları WhatsApp'tan iletişim kuramadığı bildirildi.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.