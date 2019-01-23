Kayıt
09:40 23 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yaşlı sürücü

    Ehliyette '85 yaş' önerisi

    © Flickr /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 97 yaşında direksiyon başına geçmesi ve ardından kaza yapması tartışmaları da beraberinde getirirken, Türkiye'de de durum farklı değil. İleri Sürüş uzmanı Ethem Genim, "85 yaş bu konuda üst sınır olmalı" önerisinde bulundu.

    Yeni Şafak'tan Sertaç Aksan'ın haberine göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in geçtiğimiz günlerde yaptığı kaza sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın gündemine oturdu.

    Kazanın ardından İngiltere'de ve tüm Avrupa'da tartışılmaya başlanan "Kaç yaşından sonra ehliyete el konulmalı?" sorusu Türkiye'nin de gündemine oturdu.

    Adana'da okuma-yazma bilmeyen 78 kişiye ehliyet verdiler
    © Fotoğraf : İHA
    Adana'da okuma-yazma bilmeyen 78 kişiye ehliyet verdiler
    İleri Sürüş Güvenlik Uzmanı Ethem Genim, konuyla ilgili yenisafak.com' yaptığı açıklamada ehliyette nasıl ki 18 yaşının üzerindeki adaylara gerekli testleri geçmeleri halinde belge veriliyorsa, aynı sürecin yaşlılıkta da olması gerektiğini anlattı.

    'ALGILAR KAPANIYOR, REFLEKSLER ZAYIFLIYOR'

    İnsanların yaşa girdikçe algılarının giderek azaldığına, refleksin de aynı şekilde zayıfladığına dikkati çeken Genim, "Tabi tüm bunlar üst üste gelince sözünü ettiğimiz grup, trafikte ciddi bir risk artışını da beraberinde getiriyor" ifadesini kullandı.

    Mevcut durumda Türkiye'de sürücülerin 60 yaşından itibaren her 5 yılda bir denetime girip rapor aldığını vurgulayan Genim, şöyle devam etti:

    — Rapor alınıyor ancak raporların nasıl ortamlarda alındığını hepimiz biliyoruz. Bu raporları almak çok zor değil. Bizim önerimiz Türkiye'de sürücülerin en fazla 85 yaşına kadar direksiyona geçebilmeleri. 60 yaşından sonra her 5 yılda bir denetime girip hepsinden başarıyla geçse dahi 85 yaşın en üst sınır olması gerektiğini düşünüyorum.

    Prens Philip
    Getty Images
    Prens Philip, ehliyetsiz araba kullanırken yakalandı: Yasaları çiğnediyse yargılanmalı
    Basit bir gayrimenkul satışında dahi noterin öncelikle hastaneden rapor istediğini hatırlatan Genim,"Kriterlere uymayan kişilerin noter huzurunda bir satış yapması söz konusu olamıyor" şeklinde konuştu.

    'KONTROLSÜZ KULLANILAN ARABA DA ASLINDA BİR SİLAH'

    Silah almak isteyen vatandaşların ruhsat için 6 ayrı doktorun kontrolünden geçtiğinin altını çizen Genim, şunları söyledi:

    — Aynı şekilde ehliyet alımında da işin sıkı tutulması gerektiğine inanıyoruz. Kontrolsüz kullanılan bir aracın da silahtan farklı yok. Bir trafik kazasıyla onlarca can kaybedilebiliyor. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda bir üst yaş sınırı belirlenmesi ve bu yaşın üzerindeki kişilerin direksiyona geçmemesi sadece kendileri için değil trafikte var olan tüm canlılar için de önemli bir riski ortadan kaldırması bakımından son derece önemli.

    Etiketler:
    otomobil, izin, Ehliyet, araç, silah, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ethem Genim, Prens Philip, İngiltere, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sahalin ve Kuril Adaları
    Rusya ile Japonya arasında anlaşmazlığa neden olan Kuril Adaları
    Karikatür
    Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akımı-2, yanlış seçilen 'şamar oğlanı', engellenemeyecek
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet