Ehliyette '85 yaş' önerisi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 97 yaşında direksiyon başına geçmesi ve ardından kaza yapması tartışmaları da beraberinde getirirken, Türkiye'de de durum farklı değil. İleri Sürüş uzmanı Ethem Genim, "85 yaş bu konuda üst sınır olmalı" önerisinde bulundu.

Yeni Şafak'tan Sertaç Aksan'ın haberine göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in geçtiğimiz günlerde yaptığı kaza sadece İngiltere'nin değil tüm dünyanın gündemine oturdu.

Kazanın ardından İngiltere'de ve tüm Avrupa'da tartışılmaya başlanan "Kaç yaşından sonra ehliyete el konulmalı?" sorusu Türkiye'nin de gündemine oturdu.

İleri Sürüş Güvenlik Uzmanı Ethem Genim, konuyla ilgili yenisafak.com' yaptığı açıklamada ehliyette nasıl ki 18 yaşının üzerindeki adaylara gerekli testleri geçmeleri halinde belge veriliyorsa, aynı sürecin yaşlılıkta da olması gerektiğini anlattı.

'ALGILAR KAPANIYOR, REFLEKSLER ZAYIFLIYOR'

İnsanların yaşa girdikçe algılarının giderek azaldığına, refleksin de aynı şekilde zayıfladığına dikkati çeken Genim, "Tabi tüm bunlar üst üste gelince sözünü ettiğimiz grup, trafikte ciddi bir risk artışını da beraberinde getiriyor" ifadesini kullandı.

Mevcut durumda Türkiye'de sürücülerin 60 yaşından itibaren her 5 yılda bir denetime girip rapor aldığını vurgulayan Genim, şöyle devam etti:

— Rapor alınıyor ancak raporların nasıl ortamlarda alındığını hepimiz biliyoruz. Bu raporları almak çok zor değil. Bizim önerimiz Türkiye'de sürücülerin en fazla 85 yaşına kadar direksiyona geçebilmeleri. 60 yaşından sonra her 5 yılda bir denetime girip hepsinden başarıyla geçse dahi 85 yaşın en üst sınır olması gerektiğini düşünüyorum.

Basit bir gayrimenkul satışında dahi noterin öncelikle hastaneden rapor istediğini hatırlatan Genim,"Kriterlere uymayan kişilerin noter huzurunda bir satış yapması söz konusu olamıyor" şeklinde konuştu.

'KONTROLSÜZ KULLANILAN ARABA DA ASLINDA BİR SİLAH'

Silah almak isteyen vatandaşların ruhsat için 6 ayrı doktorun kontrolünden geçtiğinin altını çizen Genim, şunları söyledi:

— Aynı şekilde ehliyet alımında da işin sıkı tutulması gerektiğine inanıyoruz. Kontrolsüz kullanılan bir aracın da silahtan farklı yok. Bir trafik kazasıyla onlarca can kaybedilebiliyor. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda bir üst yaş sınırı belirlenmesi ve bu yaşın üzerindeki kişilerin direksiyona geçmemesi sadece kendileri için değil trafikte var olan tüm canlılar için de önemli bir riski ortadan kaldırması bakımından son derece önemli.