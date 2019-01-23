Paris'te tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan Chris Brown serbest bırakıldı

© REUTERS / Mario Anzuoni ABD'li ünlü şarkıcı Chris Brown tecavüz şüphesiyle Paris'te gözaltına alındı

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Brown'nun herhangi bir kefalet ücreti ödemediği belirtildi ve suçlamaları reddettiği belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre, Brown ile ilgili soruşturmanın sürdüğü de belirtilirken, Brown'un avukatı Raphael Chiche ise müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

Avukat Chiche, Brown'un, kendisine iftira atanlar aleyhine dava açmak istediğini de belirtti.

ABD'li rapçi Instagram hesabından suçlamayı yönelten kişinin yalan söylediğini belirten bir görsel paylaştı ve "Bu, bana, aileme ve kızıma karşı bir sayıgısızlıktır. Karakterime ve değer yargılarıma uymayan bir şey" açıklamasını yaptı.

Brown ayrıca farklı haber sitelerinde kendisinin serbest bırakıldığına dair yapılan haberleri de Instagram'ında paylaştı.

'GECE KULÜBÜNDE TANIŞTIK'

Brown, dün, 24 yaşındaki bir kadının, şarkıcının 15 Ocak'ta Paris'te bir otelin suitinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine iki kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Adı açıklanmayan kadın polise, Brown'la kent merkezinde Champs-Élysées (Şanzelize) Bulvarı'nda bir gece kulübünde tanıştıklarını, daha sonra birlikte otele gittiklerini ve şarkıcının kendisine tecavüz ettiğini söylediği belirtilmişti.

Brown'la birlikte gözaltına alınan diğer iki kişinin durumu ise bilinmiyor.

© AFP 2018 / ROBYN BECK Chris Brown, Rihanna'yı nasıl dövdüğünü anlattı: Kendimi canavar gibi hissettim

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya aracında saldırdığını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili olarak, gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

Amerikalı şarkıcı 2016 yılında da, polise kendisini silahla tehdit ettiğini söyleyen bir kadına saldırdığı şühesiyle gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.