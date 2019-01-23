Öldürülen oğlunu anlatan film Oscar'a aday olunca anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum

İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan "Detainment" (Alıkoyma), En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterildi. Bulger'ın annesi Denise Fergus, kararın kendisini "tiksindirdiğini" söyledi.

Denise Fergus, orijinal resmi belgeler üzerinden, Bulger'ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulmasını konu edinen filmin kendilerinden habersiz çekildiğini belirtti.

Fergus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar'a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

This is all I want to say at present. pic.twitter.com/GbyshtVoa9 — Denise Fergus (@Denise_fergus) January 22, 2019

​İrlandalı yönetmen Vincent Lambe ise bunun üzerine Fergus'tan özür dileyerek, filmle ilgili aileyi çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini söyledi.

Fergus daha önce, Lambe'nin olayı kariyeri için kullandığını belirtmiş "Detainment"ın Oscar'a aday gösterilmemesi için Akademi'ye şu sözlerle çağrıda bulunmuştu:

"Filmin adaylıktan geri çekmesini istiyorum. Bunun Oscar'ı haketmediğini düşünüyorum. O (Lambe) sadece bir başkasının acısını kullanarak kariyerinde yükselmeye çalışıyor"

Film için boykot çağrısı yapan Fergus "İnsanlardan bu filmi boykot etmelerini rica ediyorum, Bunun yapılmaması gerekiyordu. Özellikle James'in ebeveynlerine danışmadan" ifadelerini kullanmıştı.

​Salı günü Oscar ödülleri açıklanmadan önce, aynı talebi içeren dilekçeyle 90 binden fazla kişi filmin çekilmesi için imza verdi.

Over 90,000 signatures in support of @Denise_fergus and to get the @TheAcademy to revoke the shortlisting of a horrific short film about her son #JamesBulger made without any permission or notification from/ to the family! Please keep signing https://t.co/Xy42wPyy2M @jbmt1 — Kymmy Rowlingson (@kymseygr1) January 21, 2019

​Konu hakkında BBC'ye konuşan yönetmen Lambe ise filmin olayı normalleştirmeyi amaçlamadığını belirterek "Filmin yapılma nedeni, bu 10 yaşındaki iki çocuğun bu kadar korkunç bir suçu nasıl işleyebileceği konusunda daha geniş görüşe sahip olmaktı. Çünkü bunun nedenini anlamadığımız takdirde, gelecekte benzer olayların yaşanabileceğini düşünüyorum" dedi.

İRLANDA CUMHURBAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla "Detainment" ekibi dahil Oscar adayı tüm İrlanda vatandaşlarını tebrik etti.

"All those who appreciate Irish creativity will welcome the shortlist for the 2019 Oscars, which includes many Irish nominees. I send my congratulations to Robbie Ryan and to the teams behind The Favourite, Late Afternoon and Detainment, who all fully deserve this recognition." — President of Ireland (@PresidentIRL) January 22, 2019

​10 yaşındaki Robert Thompson ve Jon Venables, James Bulger'ı Bootle kentindeki bir alışveriş merkezinden kaçırmışlardı.

Bulger'ı işkence yaparak öldürmeleri sonrası yargılanan ve suçlu bulunan Thompson ve Venables, 1993'te hapse atılmış, 2001'de ise serbest bırakılmışlardı.