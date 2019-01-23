Sosyal medya paylaşımlarından milyonlar kazanıyorlardı: Rekabet Kurulu olaya el koydu

İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurulu, ünlü isimlere sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarı mektubu gönderdi. Buna göre, eğer Ellie Goulding ve Rita Ora'nın da aralarında bulunduğu 16 ünlü isim 'sosyal medyada reklam paylaşımı' kuralını ihlal ederse para veya hapis cezası alabilecek.

Rita Ora, Michelle Keegan ve Ellie Goulding gibi isimler kendilerine gönderilen uyarının ardından Rekabet ve Piyasa Kurulu (CMA) ile sosyal medya paylaşımlarında değişikliğe gitme konusunda anlaştı.

Buna göre bu isimler artık bir markayı tanıtmak amacıyla paylaşımları 'kişisel tercihleri' veya 'önerileriymiş' gibi gösteremeyecek. Bunun yerine, bir marka adına reklam yaptıklarını açıklamak zorunda olacaklar.

CMA'dan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Tüketici Koruma Kanunu'na göre, sosyal medya kullanıcılarının bir markanın reklamını yapıyorlarsa bunu belirtmeleri gerektiği belirtildi. Platformlarda paylaşılan marka ürünlerin hem kişisel tercihmiş gibi gösterip hem de reklam ücreti alınamayacağı, bu yüzden paylaşımlarda markadan ücret alındığının belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

CMA, söz konusu ünlülerin kurala uyacaklarına dair resmi taahhütlerde bulunduğunu ancak kurala uymazlarsa para veya hapis cezası alabileceklerini açıkladı.

© AA / Son bir haftada 261 kişiye sosyal medya soruşturması açıldı

Bu durumun, Instagram hesaplarından milyonlar kazanan ünlüler ve fonemenleri etkileyebileceği konuşuluyor. Zira, sosyal medyada markaların reklam yaptıklarını belirten ünlüleri tercih etmek istememeleri ve ürünün ünlü ismin seçimi gibi göstermek isteyebilecekleri tartışılıyor.





Kurumun Sözcüsü Andrea Coscelli, "İnsanlar, sosyal medyada 'önerildiğini' düşündükleri ürünlerin bir reklam olduğunu fark ederlese kandırılmış hissedebilirler" dedi ve uygulamanın diğer isimleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

BBC'nin aktardığına göre, CMA'nın bahsettiği ünlülerden bazıları şu şekilde:

— Rita Ora

— Michelle Keegan

— Ellie Goulding

— Alexa Chung

— Rosie Huntington-Whiteley

— Zoe Sugg (Blogger Zoella)

— Mario Falcone

— Alexandra 'Binky' Felstead

— Holly Hagan

— Iskra Lawrence

— Camilla 'Milly' Macintosh

— Megan McKenna

— Chloe Sims

— Louise Thompson

— James Chapman (Blogger Jim Chapman)

— Dina Torkia