Sosyal medya paylaşımlarından milyonlar kazanıyorlardı: Rekabet Kurulu olaya el koydu

Buna göre bu isimler artık bir markayı tanıtmak amacıyla paylaşımları 'kişisel tercihleri' veya 'önerileriymiş' gibi gösteremeyecek. Bunun yerine, bir marka adına reklam yaptıklarını açıklamak zorunda olacaklar.
CMA'dan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Tüketici Koruma Kanunu'na göre, sosyal medya kullanıcılarının bir markanın reklamını yapıyorlarsa bunu belirtmeleri gerektiği belirtildi. Platformlarda paylaşılan marka ürünlerin hem kişisel tercihmiş gibi gösterip hem de reklam ücreti alınamayacağı, bu yüzden paylaşımlarda markadan ücret alındığının belirtilmesi gerektiği vurgulandı.
CMA, söz konusu ünlülerin kurala uyacaklarına dair resmi taahhütlerde bulunduğunu ancak kurala uymazlarsa para veya hapis cezası alabileceklerini açıkladı.
BBC'nin aktardığına göre, CMA'nın bahsettiği ünlülerden bazıları şu şekilde:
— Rita Ora
— Michelle Keegan
— Ellie Goulding
— Alexa Chung
— Rosie Huntington-Whiteley
— Zoe Sugg (Blogger Zoella)
— Mario Falcone
— Alexandra 'Binky' Felstead
— Holly Hagan
— Iskra Lawrence
— Camilla 'Milly' Macintosh
— Megan McKenna
— Chloe Sims
— Louise Thompson
— James Chapman (Blogger Jim Chapman)
— Dina Torkia
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