‘Allah’ kelimesinin Arapça yazımına benzeyen tuvalet kağıdı deseni skandala yol açtı

Metro gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere’de ‘Allah’ kelimesinin Arapça yazımına benzeyen tuvalet kağıdı deseni büyük bir skandala neden oldu.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump'ın tweet'lerinden tuvalet kağıdı yapıldı

Marks & Spenser perakende marketler zincirinde satılan aloe veralı tuvalet kağıdındaki ‘Allah' kelimesinin Arapça yazımını andıran deseni gösteren videonun YouTube'da yayınlanması sonrası yoğun şikayetler yapılmaya başlandı.

Sosyal medyada dolaşan video müslümanların öfkesine neden oldu. Yaklaşık 2.2 bin kişi yayınlanan videonun altına yazdıkları yorumlarda, tuvalet kağıdının satışının durdurulmasını talep etti.

The motif on the aloe vera toilet tissue, which we have been selling for over five years, is categorically of an aloe vera leaf and we have investigated and confirmed this with our suppliers. — M&S (@marksandspencer) January 19, 2019

Ünlü İngiliz firması Twitter'dan yaptığı açıklamada, tuvalet kağıdı üreticisiyle iletişim kurduklarını ve desenin anlamını netleştirdiklerini belirtti. Şirket, desenin aloe vera yapraklarının stilize bir görüntüsü olduğunu ve beş yıldır bu tuvalet kağıdını sattıklarını kaydetti.

​