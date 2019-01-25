Uzayda ‘yemek savaşları’: ‘Ruslarınki çok lezzetli, Batılılarınki tatsız tuzsuz’

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Rusların uzay yemeklerinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Batılı astronotların yemeklerinden çok daha lezzetli olduğunu ve astronotların kendi yemeklerini Rus yemekleriyle takas etmek istediğini anlattı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) iki kez ziyaret eden ve yaptığı ikinci seyahat, geçen yılın 23 Mart-4 Ekim dönemine denk gelen Rus kozmonot Oleg Artemyev, Rusya'da uzayda yenmesi için özel olarak hazırlanan yemekleri deyim yerindeyse anlata anlata bitiremedi.
RİA Novosti haber ajansının yayınladığı ‘Nasıl yapılır?' isimli radyo yayını serisine katılan Artemyev şunları söyledi: "Rus yemekleri son derece lezizken, Avrupalıların yiyecekleri tatsız tuzsuz. Yemeklerimizden arta kalan bir şey olursa, yemediğimiz yemeklerin hepsini elimizden hemen alıyorlar."
‘AVRUPALILARIN TORTİLLALARI VAR, KONSERVE YİYECEKLERİMİZİ ARALARINA KOYUP DÜRÜM YAPMAK İÇİN ONLARI DA TERCİH EDEBİLİYORUZ. ADETA BURRITO GİBİ OLUYOR'
"Uzayda bazı yemekler döviz birimi yerine geçiyor" diyen Artemyev şöyle devam etti. "Örneğin yemiş, kuş üzümü ve yer iğdesiyle hazırlanan Rus kesmiği astronotlar arasında oldukça popüler. Bu sebeple bize gönderilmeyen yengeç, istiridye ve karides gibi deniz ürünleriyle takas ediyoruz. Leziz ekmeklerimiz de var tabii: Borodino ekmeği, Moskova ekmeği, çavdar ekmeği… Ancak her zaman pratik olmayabiliyorlar. Avrupalıların mayasız düz ekmekleri ve tortillaları var, konserve yiyeceklerimizi aralarına koyup dürüm yapmak için onları da tercih edebiliyoruz. Adeta burrito gibi oluyor, son derece lezzetli."
Artemyev, UUİ'de bir keresinde de tüm mürettebatın, kızının doğum gününü kutladığını söyledi. Anlattığına göre, kozmonot, kutlama için yanında Moskova pastası dolu birkaç yemek tüpü getirmişti. Tüm mürettebat pastaya o kadar bayılmıştı ki yemeğin ardından mürettebattan biri erzaktan bir tüp pasta daha getirmişti. Böylece herkesin payına, fazladan ‘birer çatal daha' pasta düşmüştü.
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