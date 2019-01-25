'Samsung’un yeni telefonunda kripto para cüzdanı olacak' iddiası

Samsung'un sosyal medyaya ekran görüntüleri sızdırılan söz konusu cihazında blockchain ve kripto para birimleri cüzdanı uygulamaları yer aldığı görülürken, söz konusu modelin Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Galaxy s10 with crypto wallet? pic.twitter.com/6IICujXEnm— Gregory Blake (@GregiPfister89) January 22, 2019
Geçen yıl yeni akıllı telefon modellerine kripto para birimleri cüzdanı entegre edeceği iddialarını yalanlayan Samsung'un daha sonrasında İngiltere'ye söz konusu özellik için başvuruda bulunduğu söylenmişti.
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