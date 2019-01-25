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17:16 25 Ocak 2019
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    Ayşen Gruda cenaze

    Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Yaşam
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    Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

    Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde uğurlanarak Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Ayşen Gruda
    © Fotoğraf: Twitter
    Sinema ve tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda hayatını kaybetti
    Cenaze namazına, usta oyuncunun eski eşi Yılmaz Gruda, kızı Elvan Gruda, ablası Ayten Erman, kardeşi Ayben Erman, torunu Emre Gruda'nın yanı sıra, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile çok sayıda sanatçı da katıldı.

    Namaz öncesinde Gruda'nın ailesine taziyede bulunan sanatçı dostları ve sevenleri, Ayşen Gruda ile ilgili hatıralarını ve duygularını anlattı.

    ​Sanatçı Erol Evgin, gençlik yıllarında oyunculuk konusunda Ayşen Gruda ve Adile Naşit'e danışarak tüyolar aldığını söyledi.

    'BİR DAHA GELMEZ BİR AYŞEN GRUDA'

    Evgin, "Ayşenciğim hakikaten büyük bir sanatçıydı, yeri doldurulamaz. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde olsun, yıldızlar yağsın üzerine. Kendisiyle çok anım var. Çok dik duruşlu, sözünü hiç esirgemeyen, zeki, esprileriyle oyuna çok güç katan büyük bir sanatçıydı" diye konuştu.

    Oyuncu Tuncay Akça, çocukluğundaki en güzel anların Arzu Film içinde geçirdiği günler olduğunu ifade ederek, "Ben sinemanın içinde hep onları tanıdım. Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Gruda, biz bir aileydik. Arzu Film'de, Ertem ağabeyin Gümüşsuyu'ndaki evinde sinemayı tartışır, hep beraber konuşurduk. Dostlukların, samimiyetin, ailenin ne olduğunu onların içinde öğrendim. Çok çabuk öfkelenen ama çok çabuk affeden birisiydi. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

    ​Oyuncu Ahmet Arıman ise, "Çok şeker dünya iyisi bir insandı. Başımız sağ olsun. En iyi karakter oyuncularından biriydi. Birkaç ay önce bir filmde beraber oynadık. Giderken koluna girdim, kolu çok zayıftı ve üzüldüm. Aradan 3-4 ay geçti ve kaybettik" ifadelerini kullandı.

    Oyuncu Teoman Ayık da, "Ayşen Gruda, Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismiydi. Kendisiyle Hababam Sınıfı Tatilde filminde birlikte oynadım. Bir daha gelmez bir Ayşen Gruda" diye konuştu.

    Gruda'nın çok önemli bir sanatçı olduğunu dile getiren oyuncu Işıl Yücesoy da "Her zaman kendisiyle çalışmaktan gurur duydum. Ondan çok şey öğrendim, yıllarını bu işe vermiş, bunu hiç şatafatla yapmayan özü sözü doğru bir sanatçıydı" ifadesini kullandı.

    Törende Gruda'nın, sanatçı dostlarından Tuna Arman, Demet Akbağ, İlyas Salman, Ömür Gedik, Suzan Kardeş, Müjdat Gezen de bulundu.

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    Etiketler:
    cenaze, Ömür Gedik, İlyas Salman, Mehmet Nuri Ersoy, Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Ziya Selçuk, Berhan Şimşek, Ahmet Misbah Demircan, Müjdat Gezen, Binali Yıldırım, Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul
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