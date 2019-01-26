Çin'de bir köpek, doktorları bayılan sahibine götürdü

Daily Mail’de yer alan habere göre, Çin’de bir köpek bilincini kaybeden sahibine doktor götürdü.

Çin'in Yuncheng Bölgesi'ne bağlı Shanxi Eyaleti'nde sıradışı bir olay yaşandı. Golden Retriever cinsi köpek ambulansı bekleyerek doktorları sahibinin bulunduğu yere götürdü.

Habere göre, köpeğin sahibi sokaklardan birinde bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Daha sonra köpek, caddeye çıkarak ambulansı bekledi ve doktorlara işaretler vererek peşlerinden götürdü.

Doktorlardan biri, adamın aşırı alkol tüketimi nedeniyle bilincini kaybettiğini belirtti. Köpeğin davranışı doktorlar tarafından DVR'ye çekildi. Videonun yayınlandığı sosyal medyada kullanıcılar köpeğe "koruyucu melek" adını verdi.