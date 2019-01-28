ABD'de öğrencilerden kampüste İngilizce dışında bir dil konuşmamalarını isteyen akademisyen istifa etti

ÇİNCE KONUŞAN ÖĞRENCİLERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞTI
Mailinde, iki fakülte görevlisinin kendisine gelip, Çince konuşan öğrencileri belirlemekte kendisinden yardım istediğini belirten Neely, bu öğretim görevlilerinin eğer Çince konuşan bu öğrenciler kendilerine staj için başvurursa onları hatırlamak istediğini belirttiklerini aktardı. Neely, mailinde "Fakülte üyeleri, Çince konuşan öğrencilerin İngilizcelerini geliştirme fırsatını değerlendirmedikleri ve başkalarının anlamayacağı bir dili konuşmak kabalığını gösterdikleri için hayal kırıklığına uğramışlardı." ifadesini kullandı.
'İSTENMEYEN SONUÇLAR' TEHDİDİ
DEKANDAN ÖZÜR
Tıp Fakültesi Dekanı Mary Klotman ise öğrencilere bir mail göndererek Neely'nin maili için özür diledi ve öğrencilerin kampüste istedikleri dili kullanabileceklerini söyledi.
Öğrencilerin konuştukları dilin kariyer fırsatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Klotman, Neely'nin mailinin de soruşturulacağını kaydetti.
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