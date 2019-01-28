İtalya'da evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, İtalya'nın Lombardia bölgesinde konu ile ilgili yeterli imza toplayan evcil hayvan sahiplerinin evlerinde besledikleri kedi ve köpekle aynı mezarlığa gömülmeleri isteği, Sağlık Bakanlığı komisyonunda onaylanarak belediye meclisine gönderildi.
Daha önce bazı evcil hayvan sahipleri, kilisenin özel izni ile Katolik mezarlıklarına çok ender de olsa birlikte gömülebiliyorlardı.
Bu arada yine İtalya'da bazı özel kuruluşlar evcil hayvanların doğumları için sahiplerine iki veya üç günlük yasal ücretli izin kullanma hakkını vermişti.
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