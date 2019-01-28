İtalya'da evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

İtalya'da yıllardan beri hayvanseverlerin evcil hayvanları ile birlikte gömülme istekleri Sağlık Bakanlığı komisyonunda onaylandı.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, İtalya'nın Lombardia bölgesinde konu ile ilgili yeterli imza toplayan evcil hayvan sahiplerinin evlerinde besledikleri kedi ve köpekle aynı mezarlığa gömülmeleri isteği, Sağlık Bakanlığı komisyonunda onaylanarak belediye meclisine gönderildi.

© REUTERS / Chris Wattie İtalya'da depresif hayvanlara marihuana tedavisi: Hayvanlar rahatlıyor

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Partisi Forza Italia'nın önergesini Popülist Koalisyon Hükümeti de desteklediğini açıklayarak en yakın zamanda Parlamento'da oylamaya sunulacağını, yasanın onaylanması halinde tüm İtalya'yı kapsayacağını duyurdu.

Daha önce bazı evcil hayvan sahipleri, kilisenin özel izni ile Katolik mezarlıklarına çok ender de olsa birlikte gömülebiliyorlardı.

Bu arada yine İtalya'da bazı özel kuruluşlar evcil hayvanların doğumları için sahiplerine iki veya üç günlük yasal ücretli izin kullanma hakkını vermişti.