Kanada'da Hitler'in holokost planını anlatan bir kitap bulundu

Kanada, arşivlerinde Adolf Hitler'e ait olan bir kitap bulunduğunu açıkladı. Kitabın Hitler'in Avrupa ve ABD'de yaşayan Yahudiler için yaptığı holokost planlarını ortaya çıkardığı belirtildi.

Kanada Kütüphane ve Arşiv Enstitüsü, ulusal arşivlerde bulunan "Amerika ve Kanada'da İstatistik, Medya ve Yahudi Örgütlenmeleri" isimli kitabın Almanca ve 137 sayfa olduğunu açıkladı.

Kitapta kartal ile gamalı haç işaretleri olduğu ve Hitler'in kişisel kütüphanesine ait olduğunu gösteren "Ex Libris Adolf Hitler" yazdığı belirtildi.

Our recent acquisition of a 1944 book previously owned by Adolf

Hitler demonstrates our mandate to acquire items of historic relevance to

Canada. This item suggests what would have happened in Canada had the #SWW ended differently. pic.twitter.com/38Q1UCNtWZ — LibraryArchivesCanada (@LibraryArchives) January 23, 2019

​Enstitü tarafından yapılan açıklamaya göre, Holokost, aslında tüm Avrupa için planlandı, hatta Kuzey Amerika'ya kadar ulaşması hedeflendi.

Enstitü görevlisi Michael Kent "Yaşanan trajedi Kuzey Amerika'ya kadar uzanabilirdi" dedi.

Kitabın 1944'de, Nazi rejiminde görevli Alman dilbilimci Heinz Kloss tarafından yazdığı belirtildi.

Başta ABD olmak üzere milliyetçilik üzerine araştırmalar yapan Kloss'un ayrıca bir dönem de Stuttgart-Hamburg Yayın Ofisi'nin başkanlığını yaptığı biliniyor.

This book serves as evidence of the Holocaust, which makes it an important tool to fight Holocaust denial. It provides insights worthy of reflection for Canada on #WW2 and the Holocaust. #WeRemember pic.twitter.com/h1dVagrPyO — LibraryArchivesCanada (@LibraryArchives) January 23, 2019

​Kanada Kütüphane ve Arşiv Enstitüsü yetkilileri kitabın "Holokost'un unutulmamasına yardımcı olabileceğini" ve "İkinci Dünya Savaşı'nın farklı bir şekilde sona ermesi durumunda dünyada ne olacağı hakkında fikir verme açısından önemli olduğunu" söyledi.

1941-1945 yılları arasında Yahudi Soykırımı sırasında 6 milyondan fazla Yahudi öldürülmüştü.