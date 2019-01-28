Kanada'da Hitler'in holokost planını anlatan bir kitap bulundu

Kanada Kütüphane ve Arşiv Enstitüsü, ulusal arşivlerde bulunan "Amerika ve Kanada'da İstatistik, Medya ve Yahudi Örgütlenmeleri" isimli kitabın Almanca ve 137 sayfa olduğunu açıkladı.
Kitapta kartal ile gamalı haç işaretleri olduğu ve Hitler'in kişisel kütüphanesine ait olduğunu gösteren "Ex Libris Adolf Hitler" yazdığı belirtildi.
Our recent acquisition of a 1944 book previously owned by Adolf— LibraryArchivesCanada (@LibraryArchives) January 23, 2019
Hitler demonstrates our mandate to acquire items of historic relevance to
Canada. This item suggests what would have happened in Canada had the #SWW ended differently. pic.twitter.com/38Q1UCNtWZ
Enstitü tarafından yapılan açıklamaya göre, Holokost, aslında tüm Avrupa için planlandı, hatta Kuzey Amerika'ya kadar ulaşması hedeflendi.
Kitabın 1944'de, Nazi rejiminde görevli Alman dilbilimci Heinz Kloss tarafından yazdığı belirtildi.
Başta ABD olmak üzere milliyetçilik üzerine araştırmalar yapan Kloss'un ayrıca bir dönem de Stuttgart-Hamburg Yayın Ofisi'nin başkanlığını yaptığı biliniyor.
This book serves as evidence of the Holocaust, which makes it an important tool to fight Holocaust denial. It provides insights worthy of reflection for Canada on #WW2 and the Holocaust. #WeRemember pic.twitter.com/h1dVagrPyO— LibraryArchivesCanada (@LibraryArchives) January 23, 2019
1941-1945 yılları arasında Yahudi Soykırımı sırasında 6 milyondan fazla Yahudi öldürülmüştü.
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