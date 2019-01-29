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13:15 29 Ocak 2019
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    döner

    Döner ve köfte standardında değişiklik

    © AA /
    Yaşam
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    Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25, kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı ise kütlece en çok yüzde 20 olarak belirlendi. Kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık miktar sınırı ise kaldırıldı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Büyük tüm balıktan döner yaptı: Meğerse içimde bir aşçı yatıyormuş, haberim yokmuş
    © Fotoğraf : DHA
    Büyük tüm balıktan döner yaptı: Meğerse içimde bir aşçı yatıyormuş, haberim yokmuş
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    Buna göre, ‘fermente sucuk' olarak adlandırılan ürünün adı, tüketici tarafından anlaşılamadığı gerekçesiyle ‘sucuk' olarak güncellendi.

    Türkiye'de et üretiminde kullanımına izin verilmeyen, mekanik yöntemlerle kanatlı hayvanların karkaslarından ayrılan etlerin (MAKE), kalsiyum limitleri çerçevesinde sadece ısıl işlem görmüş emülsifiye kanatlı eti ürünlerinde etikette belirtilmesi kaydıyla kullanımına olanak sağlandı.

    Böylece yıllık üretim miktarı yaklaşık 160 bin tonu bulan MAKE'nin yurt içi üretimde de kullanılmasıyla ciddi bir ekonomik kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Tebliğ kapsamında yer alan, MAKE kullanılmayan ürünlerde kalsiyum miktarı çiğ kanatlı eti ve kanatlı kıymada kilogram başına 150 miligramı, hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında 250 miligramı ve ısıl işlem emülsifiye kanatlı eti ürünleri dahil olmak üzere diğer kanatlı eti ürünlerinde 350 miligramı geçemeyecek. Etiketlerinde MAKE kullanıldığı bildirilen kanatlı emülsifiye et ürünlerinde ise kalsiyum miktarı 750 miligramı aşamayacak.

    Bereket Döner
    © Fotoğraf : Twitter
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    Emülsifiye et ürünleri, evcil tırnaklı hayvan veya kanatlı hayvan etlerinden özel bir teknik işlem uygulanarak elde edilen karışımın doğal veya yapay kılıflara doldurulup ısıl işlem görmesiyle üretilen salam, sucuk gibi ürünleri kapsıyor.

    KÖFTE ÜRETİM SINIRI KALDIRILDI

    Kasap, market gibi perakende işletmelerde köfte üretiminde günlük 10 kilogram olarak belirlenen miktar kısıtlaması da kaldırıldı. Hazırlanmış kırmızı et karışımı olarak sadece pişmemiş köfte ve yöresel ürünler (tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi), büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak üretilip satışa sunulabilecek.

    Soğuk zincirin kırılması halinde gıda güvenliği açısından riskli görülen tavuk kıymanın dondurulmuş olarak piyasaya sunulmasına, uygun teknik ve hijyenik şartların sağlanması şartıyla izin verilecek.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AA / Erbil Başay
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    Pastırma için tuz oranının üst limiti, ürün içinde yer alan mikroorganizma faaliyetini yeterince stabil halde tutamayacağı ve ürünü mikrobiyal bozulmalara açık hale getirebileceği gerekçesiyle kütlece yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarıldı.

    Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve et ürünlerinin üretiminde, ‘ürün' ismi ‘tür' ismiyle birlikte ifade edilebilecek.

    DÖNERİN YAĞ ORANI

    Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok yüzde 25, kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı ise kütlece en çok yüzde 20 olarak belirlendi.

    Dürümcü kız
    © Fotoğraf: vk.com/donergirls
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    Et ürünleri için belirlenmiş ürün özelliklerinde, toplam et proteinindeki kolajen bağ doku proteini oranı esas alınacak. Kurutulmuş jambonda nem miktarı kütlece en çok yüzde 50 olacak.

    Baş eti, ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması halinde sadece emülsifiye et ürünlerinin üretiminde kullanılabilecek.

    Gıda işletmecilerine bu hükümlere uyum sağlayabilmeleri için 31 Aralık'a kadar süre tanındı.

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    Etiketler:
    Emülsifiye, gıda, yağ, et, kağıt kebabı, Kilis tava, tantuni, pastırma, sucuk, MAKE, kanatlı eti, köfte, döner, Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği, Tarım ve Orman Bakanlığı
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