‘Sınır kentlerindeki Türklerin yüzde 77’si Suriyelileri istemiyor’

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin raporuna göre, sınır kentlerinde yaşayan Suriyelilerin neredeyse yüzde 80’i Türkiye’de kendini güvende hissediyor. Ancak aynı kentlerdeki Türklerin yüzde 83’ü “Suriyeliler güvenlik seviyesini düşürdü” diyor, yüzde 77’si ise onları ülkesinde istemiyor.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi sınır kentleri Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te yaptığı araştırmalar sonucunda ‘Sınır Kentlerinde Mülteciler ve Yerleşik Halk Arasındaki İlişki, Uyum ve Kabul Problemleri Araştırma Raporu' isimli bir rapor yayınladı. 300 Türk vatandaşı ve 120 mülteciyle yapılan araştırmaya göre, Suriyeli göçmenlerin yüzde 76.5'i Türkiye'de kendilerini güvende hissederken, bu kentlerde yaşayan Türklerin yüzde 83'ü göçmenlerin kentlere gelişinden sonra "güvenlik seviyesinde bir düşüş oldu" diyor.
Rapora göre sınır kentlerinde yaşayan Türklerin yüzde 71'i "Suriyeli göçünden sonra toplumda kargaşa ve huzursuzluk oluşmuş, işsizlik artmış, kültürel dokuya zarar verilmiş durumda" değerlendirmesinde bulunuyor. Türklerin yüzde 43'ü aynı binada Suriyeli komşu istemiyor.
Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucuna göre ise, Suriye'den gelen göçmenlerin yüzde 44'ü Suriye'ye dönmek istemezken Türkiye vatandaşlarının yüzde 77'si Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesinden yana.
‘TÜRKLERE GÖRE DEVLET SURİYELİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYOR'
Araştırmaya göre, sınır kentlerinde yaşayan Türkler, devlet kurumlarının Türk vatandaşlarıyla Suriyeli göçmenlere yaklaşımı arasında fark olduğu görüşünde. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının yüzde 76'sı Suriyelilere daha çok destek, sosyo-ekonomik yardım, sağlık ve eğitim hizmeti verilerek pozitif ayrımcılık yapıldığını söylüyor. Öte yandan Suriyeli göçmenlerinin yüzde 65'i de hükümetin veya devletin temel ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyor. Suriyelilerin yüzde 15'i ise "ayrımcılık, dışlanma" gibi olumsuz bir durumla karşılaştığını aktarıyor.
‘SURİYELİLERİN YÜZDE 40'I İŞSİZ, EN FAZLA GELİRİ OLAN İSE 1000 LİRA KAZANIYOR'
Suriyelilerin Türkiye'de yaşadığı sorunlara da değinen araştırmaya göre, Suriyelilerin Türkiye'deki en büyük sorunu işsizlik. Rapora göre, Suriye'den göç edenlerin yüzde 40'ı işsiz durumda. Bir iş sahibi olanların ise yüzde 29'unun hane aylık geliri 501-1000 lira arasında.
Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde Türklerin Suriyelilerle ilişkileri ise büyük oranda "olumsuz". Türklerin yüzde 27'si Suriyeli göçmenlere ‘hiç karışmıyorum, uzak duruyorum', yüzde 19'u ‘huzursuzluk ve kargaşa getirdiklerini düşünüyorum', yüzde 17'si ‘hakkımız olan olanaklara Suriyelilerin sahip olduğunu düşünüyorum', yüzde 16'sı ise ‘kötü ekonomik durumun sorumlusu Suriyeliler' dedi. Yani Türklerin yüzde 79'unun Suriyelilere yönelik tutumu olumsuzken; yalnızca yüzde 21'lik kesim Suriyelilere olumlu bakıyor. Öte yandan, Suriyelilerin yüzde 71'i aynı kentte yaşadıkları Türklerden herhangi bir talebi olmadığına işaret ediyor. Talebi olanların ise en büyük isteği "dışlanmamak" ve "beraber kardeşçe yaşamak".
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)