Mavi halkalı ahtapotlar, Japonya’dan Avustralya’ya kadar uzanan bölgede, Pasifik Okyanusu’nun kıyı sularında yaşıyor. Bu küçük ahtapot, 26 yetişkin insanı birkaç dakikada öldürebilecek miktarda zehir taşıyor. Nöroparalitik bir etkisi olan zehirin, panzehiri bulunmuyor.
Bu ahtapotların sahip oldukları yüksek toksititeye rağmen, geçen yüzyılda ikisi Avustralya ve biri de Singapur’da olmak üzere, insanlara ölümle sonuçlanan sadece üç saldırı gerçekleştirdikleri kayıt altına alındı.
Avustralya’da bir turist, avucuna aldığı zehirli ahtapotla görenleri şok etti https://t.co/SxI5VUG5tl pic.twitter.com/rzrrJmO2On— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 30, 2019
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