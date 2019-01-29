Genç hemşire, yabancı hastaya, sabah saat 8.00’da ameliyat olacağı için akşam 22.00’den sonra hiçbir şey yememesi ve içmemesi gerektiğini anlatmak istedi.

Takipçilerden biri, “Dünyanın en kötü fal kurabiyesi” yorumunda bulundu.

Bir diğeri, “Yemek ve su bitti, bu yüzden yarın sekizde seni yiyeceğiz” diye yazdı.

Bir başka yorumda, “Bağlam dışında bu daha çok aç susuz kalan ve acılarına son vermek isteyen birinin notuna benziyor” ifadelerine yer verildi.

Hastaya acıyanlar da oldu: “Yazık sana, canilerin bile son yemek hakkı vardır”.

İngilizce bilmeyen Çinli hemşirenin yabancı hastaya bıraktığı not dalga konusu oldu: 'Yemek ve su bitti, bu yüzden yarın sekizde seni yiyeceğiz' https://t.co/649qaqBaqp pic.twitter.com/LVJ9f68lM1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 30, 2019

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