Rus artistik patinajcının kıyafeti eleştirilerin hedefi oldu: ‘Yarı çıplak’

Minsk'teki Avrupa Şampiyonası'nda Rus artistik patinajcı Aleksandr Stepanova ve partneri İvan Bukin gümüş madalyanın sahibi oldu. İkili duygusal bir şarkı eşliğinde bir aşk hikayesini anlatmaya çalıştı. Gala performansı sırasında Stepanova'nın giydiği, vücudunu tamamen kaplayan ve iç gösteren dar kıyafeti dikkatleri üzerine çekti.
#eurofigure #eurofigure2019 Stepanova & Bukin during the gala exhibition at Minks pic.twitter.com/u39m3RqJmg— rouk (@roukq) 27 Ocak 2019
Kullanıcılardan bazıları gösteri ve kostüme dair beğenilerini dile getirirken, kimileri duruma tepki gösterdi.
LOVE ON ICE ❤️#GETMARRIED #StepanovaBukin #EuroFigure pic.twitter.com/1ZqNzYqV1I— Kimmy (@DreamyRavenclaw) 27 Ocak 2019
İkilinin performansı ne kadar göz doldurucu olsa da, izleyenlerden bazıları Stepanova'yı ‘yarı çıplak' olmakla suçladı.
Holy crap balls! Stepanova looking all kinds of naked except a bit of black glittery meshy stuff! #EuroFigure #gala #FigureSkating— Erin Bartholomew (@Rinny84) 27 Ocak 2019
Bir kullanıcı da kostümün berbat olduğunu yazdı.
Honestly? It's an awful costume xX pic.twitter.com/zwcTnaUbO3— Ilona (@Leelona) 28 Ocak 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)