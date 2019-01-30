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15:20 30 Ocak 2019
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    Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren teknoloji kullanıyor, Facebook kullanıcılarının milyonlarcası 10 yaşın altında.

    Facebook, para karşılığı kişisel bilgilerini erişime açmaları için çocukları kandırmış

    © Fotoğraf : Mark Zuckerberg'in Facebook sayfasından
    Yaşam
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    Başlıbaşına bir istihbarat ağı gibi çalışan Facebook ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Kurucusu Mark Zuckerberg kendi çocuklarının bilgisayar kullanıp Facebook'a girmesini sınırlarken, sosyal medya devinin en kişisel bilgilerine ulaşmak için çocukları para karşılığı kandırdığı ortaya çıktı.

    Facebook
    © REUTERS / Thomas White
    Facebook: 7 milyon kullanıcımızın fotoğrafları, binden fazla yazılımla paylaşılmış olabilir
    Facebook kullanıcısı ergenleri hedef alan bir araştırma uygulamasının, 13-17 yaş arasındaki gönüllülere akıllı telefonlarını derin analize açmaları için ayda 20 dolar ödediği belirtildi. 

    TechCrunch haber sitesi, Facebook'un sosyal medya reklamları kullanarak ergenleri uygulamaya dahil olmaya cezbettiğini, ancak uygulamanın Apple'ın mahremiyeti koruma politikalarını ihlal ettiğini duyurdu.

    Uygulamanın Facebook'a sağladığı kullanıcının cihazına neredeyse sınırsız erişim potansiyeli, şu alanları kapsıyor:

    * Sohbet uygulamalarında özel mesajların fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere içeriği

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

    * E-postalar

    * Ağ tarama faaliyetleri

    * Hangi uygulamaların indirildiği ve ne zaman kulanıldığının kronolojik seyri

    * Telefonun kullanıcısının fiziksel olarak nerede bulunduğunun lokasyon tarihçesi

    * Veri kullanımı

    AMAZON SİPARİŞLERİ DAHİL

    TechCrunch, ayrıca, kullanıcılardan, Amazon'a verdikleri siparişlerin ekran görüntülerini göndermelerinin istendiğini belirtti.

    Apple şirketinin kurucularından Steve Wozniak
    © AP Photo / Richard Shotwell
    Apple'ın kurucusu da 'Facebook'u sil' kampanyasına katıldı

    'BU YAPTIKLARIMIZDAN KİMSEYİ HABERDAR ETMEYECEKSİN' ŞARTI

    BBC'nin teknoloji muhabirleri, kaydolunması istenilen sayfalardan birine girdiklerinde, 'Facebook'un toplayacağı enformasyonu sunduğu hizmetlerini düzeltmek için kullanacağı' yazısıyla karşılaştıklarını aktardı.

    Açıklamada 'şifreleme ya da güvenli tarayıcı oturumu kapsamındaki enformasyonun bile toplanacağı belli bazı durumlar olacağı' ifade ediliyor.

    Katılımcıların bu projeyle ilgili hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacaklarını kabul etmeleri gerektiği uyarısı yapılıyor.

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
    © AP Photo / Andrew Harnik
    Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi: Benim hatamdı, özür dilerim
    'HERKESİN RIZASINI ALDIK'

    TechCrunch'ın haberiyle programın afişe olmasının ardından, Facebook, savunmaya geçti: Programa katılan herkesin rızasının alındığını, araştırmanın 13-35 yaş grubundakilere odaklandığını, 18 yaşından küçüklerden ebeveynlerin imzalı rızasının talep edildiğini, böyle piyasa araştırmalarının standart bir uygulama olduğunu iddia etti.

    UYGULAMA APPLE'DA SONA ERDİRİLDİ

    Ergenleri reklamlarla baştan çıkardığını inkar eden Facebook, uygulamayı ABD'nin dışında da devreye sokup sokmadığına ise açıklık getirmedi.

    Mark Zuckerberg
    © REUTERS / Leah Millis
    Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verdi: Benim de bilgilerim satıldı
    Ancak bu savların hiçbir inandırıcılığı olmadığından, programı Apple cihazlarında sona erdireceğini duyuran Facebook, Android cihazlarda ise bitirme yoluna gitmedi.

    RIZA, ŞEHİR EFSANESİNDEN İBARET

    Sosyal medya devinin 13-35 yaş arası açıklamasına rağmen, TechCrunch'a göre asıl hedef kitle ergenler. 'Rızaları alınanlar' da 18 yaşından küçükler.

    BBC muhabiri, kendini 14 yaşında bir erkek çocuğu olarak tanıttığında, ebeveyn rızası göstermesine dair hiçbir taleple karşılaşmadan uygulamayı indirdiğini, üstelik sayfada 'kullanıcıların 18 yaşın üzerinde olması gerektiğinin' yazdığını belirtti.

    Bir başka kaydolma sayfasına giren Buzzfeed muhabiri ise e-posta adresi paylaşımı ve onay kutusuna tıklama öncesi ebeveyn rızası talebinde bulunulduğunu söyledi.

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Facebook zaman tünelinin en karanlık noktasında

    C/NET de şu tecrübeyi aktardı:

    "Beta test etme servisleri BetaBound, uTest ve Applause uygulamanın dağıtımına yardımcı olurken sosyal medya araştırmasına kaydolma sayfalarında Facebook'ın katılımcıların verilerine erişmesine izin vereceklerinden hiç söz etmedi. Sadece 18 yaşından küçükler Applause tarafından yönetilen bir sayfa üzerinden araştırmaya katılmaya çalıştığında, Facebook'un araştırmaya müdahil olduğunu söyeleyen bir forma ebeveynlerinin imzalarını getirmeleri istenildi."

    Etiketler:
    ergenler, çocuklar, TechCrunch, Facebook, Apple, ABD
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