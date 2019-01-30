Down sendromlu 14 yaşındaki genç kız model oldu

Brazilyalı 14 yaşındaki Georgina Traebert, ülkesindeki büyük markaların modelliğini yaptı. Bununla da yetinmeyen genç kız, televizyon reklamlarında da oynadı.

Anne Rubia'nın kızının özgüvenini arttırmak için sosyal medyada fotoğrafını paylaştığı fotoğraf şöhretin kapılarını açtı.

Beautiful girl, 14, who has Down's Syndrome set to conquer the catwalk after scouts spotted her ‘inspirational’ photos on Facebook https://t.co/agd8MRIGCj — Keymonda Hale (@ModelKeymonda) 30 Ocak 2019

Kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen Georgia'nın Down sendromlu olduğu tespit edildikten sonra, 44 yaşındaki annesi onunla tamamıyla ilgilenebilmek için işten ayrıldı.

Brezilya'nın Curitiba şehrinde yaşayan Rubia, "Georgia'ya hamile olduğum esnada, doğum öncesi testlerinin tümü her şeyin yolunda olduğunu gösteriyordu. Çocuğumuzun Down sendromlu olacağından hiç haberimiz yoktu. İlk öğrendiğimizde doğal olarak hayrete düştük. Ancak o andan itibaren tüm sevgimizi ona verdik. Tabii ki bu habere hazırlıksız yakalanmıştık. İtiraf etmem gerekir ki, o an üzüntü ve özgüvensizlik arasında bir şeyler hissettim. Doğduğu gün kalp rahatsızlığı olduğu teşhis edildi ve beş aylıkken kalp ameliyatı oldu. Ameliyat başarıyla geçti ve sonrasında tamamıyla iyileşti" dedi.

Ancak Georgia hala akranlarıyla aynı okullara gidip sosyalleşmekte güçlük yaşıyor, zira birçok okul onu kabul etmeye gönülsüz yaklaşıyor.

Rubia şunları söyledi: "Georgia'nın eğitimini evde sürdürebilmek için çok uğraştım. Onunla oyunlar oynadım, şarkılar söyledim, dans ettim… Onu evde her gün tek başıma eğittim. Tüm vaktimi ona ayırabilmek adına işimden ayrıldım ve gördüğünüz üzere işe yaradı. Georgia birçok kez okul değiştirmek zorunda kaldı, sanıyorum hayatımızın en zorlayıcı kısmı da bu oldu. Henüz küçük bir çocukken farklı bir ülkeye taşındık. Dolayısıyla farklı bir kültüre ve dile adapte olmamız gerekti. Georgia her daim yalnız bir çocuk olarak büyüdü. Zira yaşıtı olan kızlar ondan çok daha olgun ve derslerinde çok daha ileri düzeydeydiler. Bu nedenle ona pek fazla tahammül göstermediler. Bu en zor zamanlarımızdan biri oldu, özellikle de kızımı kaydettirmek istediğim okullardan kimileri onu kabul etmediğinde. Georgia çocukluğundan beri çok bakımlı bir kızdı. O da benim gibi kıyafetlerden, çantalardan ve makyajdan hoşlanırdı. Adeta ufak bir kopyam gibiydi. Ona podyumdaymış gibi davranır, şarkılar söylerdim. Ancak bunun bir gün kızımın kariyeri haline geleceğini tahmin dahi edemezdim."

Rubia, Haziran 2016'da kızı Georgia'nın bir fotoğrafını sosyal medyada yayınladı ve fotoğraf binlerce beğeni aldı.

Kısa süre içerisinde takipçi kitlesi daha da genişledi. Sahneye çıkıp şarkı söyleme fırsatı yakaladı, televizyon reklamlarında oynadı ve beş farklı modellik ajansına kaydoldu.

'AMAÇ DİĞER ÇOCUKLARA İLHAM VERMEK'

Rubia, "Her şey birden bire oldu. Facebook'ta kızımın bir fotoğrafını paylaştım ve gönderi yürüdü gitti. Bunu yapmamın ardındaki asıl amaç, diğer Down sendromlu çocuklara ilham vermekti. Georgia şimdilerde beş farklı modellik ajansına kayıtlı, ancak esas işlerini Instagram ve Facebook üzerinden yürütüyor. Sosyal medya sayesinde dünya çapında tanınır oldu. Şimdilerde Brezilya'dan da iş teklifleri alıyor. Burada ünlü bir markanın reklamında oynadı ve Brezilya'nın büyük takı tasarımcılarından birinin de modelliğini yaptı" dedi.

Georgia'nın şu an Instagram'da 50.000 takipçisi var ve bu sayı giderek artıyor.

Ancak Rubia kızının içindeki cevheri görürken, herkesin kendisiyle aynı fikirde olmadığını da ekledi ve şöyle dedi:

"En zoruma giden şey, gönderilerin altında gördüğüm olumsuz yorumlar oldu. Bu yorumlarda kızımın yalnızca sarı saçlı ve mavi gözlü olduğundan ötürü başarılı olduğu iddia ediyordu. Oysa ki bu doğru değildi. Eğer Georgia son derece kibar ve yetenekli bir çocuk olmasaydı, işler bu raddeye gelemezdi. Bugün medyada ön plana çıkıyor ve birçok kız da kendisine kariyeri ve işi hakkında sorular soruyor. Medyanın bir parçası haline gelmek ve bir kariyer sahibi olmak, kızımın özgüvenini kazanmasına son derece faydalı oldu. Modelliğin ardından en büyük hayali, oyuncu yahut şarkıcı olabilmek. Bu sebeple oyunculuk ve ses eğitimi almasını sağlıyoruz. Bir sonraki adımının ne olacağını kim bilebilir ki? Ona tek tavsiyem asla pes etmemesi. Her daim çabalayıp, hayallerinin peşinden koşmalı. Zira imkânsız diye bir şey yoktur. Yalnızca istemek, inanmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çabalamak gerekir".