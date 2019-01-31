Bilim insanları kedilerle şizofreni gelişimi arasında bağ olduğunu tespit etti

© REUTERS / Chris Wattie Şizofreni yatkınlığı marihuana içmeyi tetikliyor olabilir

Bilimsel, teknik ve tıbbi araştırmalar sitesi ScienceDirect'te yayınlanan araştırma kapsamında uzmanlar, kapsamlı donör kan analizi yaparak neredeyse 82 bin kişinin verilerini inceledi. Yaklaşık 3 bin kişide psişik sapmaların olduğunu belirleyen uzmanlar, bu kişilerin kanında Toxoplasma gondii olup olmadığını araştırdı ve bu enfeksiyonun şizofreni hastalığının gelişme riskini yüzde 50 arttırdığı sonucunda vardı.

Bilimciler ayrıca bu unsurun, doktorlar şizofreni teşhisi koymadan önce insan vücudunda ortaya çıktığını saptadı. Açıklamada, "Araştırma, toxoplazmanın şizofreni gelişimini olumlu etkilediğini doğruluyor" denildi.

Uzmanlar, Toxoplasma gondii parazitinin insanların sağlığına etkisinin araştırılmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Evcil kedilerin bağırsaklarında yaşayan Toxoplasma gondii paraziti, toksoplazma enfeksiyonunun gelişmesine yol açıyor. İnsanlar bu enfeksiyonu hafif geçirebiliyor, ancak bağışıklık sisteminin zayıf olması durumunda parazit ciddi sonuçlara da yol açabiliyor. Toxoplasma gondii larvaları, çiftlik hayvanlarının çiğ etinden veya bir evcil hayvanla temas yoluyla bulaşabiliyor.

İnsanlarda sıklıkla rastlanan bu enfeksiyon dünyanın dört bir yanında görülüyor, Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin verilerine göre bugün sadece ABD'de 60 milyon kişi bu paraziti taşıyor.