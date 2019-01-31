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12:50 31 Ocak 2019
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    Bebek

    Bebeği karışan anne: O anda fark ettim ancak ısrar ettiler

    © AFP 2018 / Loic Venance
    Yaşam
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    Sakarya'da, doğum sonrası kendisine yanlış bebek verilen Tuğba Gezici, "O anda fark ettim ancak ısrar ettiler. Hemşire geldi ve bana 'Doğduğunda çocuk şişmiştir' dedi. O sırada benim acım vardı ve pek bir şey diyemedim" dedi.

    Acil servis, hastane
    © AA /
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    Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'nde karışan bebeklerle ilgili olarak Gezici ailesi konuştu.

    Sabah'tan Hüseyin Cumalı'nın haberine göre doğumdan 6 gün sonra gerçek bebeğine kavuşan Tuğba Gezici, "Ben doğumdan sonra bebeğimi gördüm. Kucağıma geldi. Sonra alıp kuvöze götürdüler. Kuvözde 5 saat kaldıktan sonra yine bana geldi. O anda ben fark ettim ve 'Bu çocuk benim değil' dedim. Benim bebeğim 3.5 kilo doğdu ama bana gelen bebek 2 kilo 400 gramdı. Bunu da anlattık. Hemşire geldi ve bana 'Doğduğunda çocuk şişmiştir' dedi. O sırada benim acım vardı ve pek bir şey diyemedim" dedi.

    ‘FARK EDİLMESEYDİ, BUNU DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMEM'

    Yeni doğan bebek
    © Fotoğraf : DHA
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    Bebeğin bilekliğindeki ismin yanlış olduğunu görünce şoke olduğunu belirten Gezici "Hastaneye gittik. İlk önce karışıklık olmadığını söylediler. Polisi aradık" diye konuştu.

    Özbekistan uyruklu ailenin de şoke olduğunu ifade eden anne Tuğba Gezici, "Ardından İstanbul'da bulunan Özbekistan uyruklu anneye bilgi verdiler. O da bebeğin bilekliğine bakınca 'bebek Gezici' yazdığını görmüş. Onlar da şok yaşadı. Bebeğime polis merkezinde kavuştum. Eğer fark edilmeseydi, bunu düşünmek bile istemem. Şikâyetçi ve davacı olduk. Halen büyük şoktayım" dedi.

    Baba Fatih Gezici de "Biraz daha geç olsa ve aile gitseydi daha sonra her iki aile için de kötü sebepler olabilirdi. Davacıyız" dedi.

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    Etiketler:
    hastane, bebek, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Gezici, Tuğba Gezici, İstanbul, Özbekistan, Sakarya
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