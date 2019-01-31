Cezaevine girmek isteyen eski mahkum yakalanmak için banka soygunu düzenledi

© AA / ABD hapisanelerinde mahkumların ses izleri toplanıyor

New Jersey'de uzun süre hapis yattıktan sonra salıverilen Gallagher'in soygun için East Wisconsin Bulvarı'ndaki Chase Bank şubesine gittiği, üzerinde bomba olduğunu iddia ettiği ve veznedeki görevliden kasadaki paraları istediği belirtildi.

Ancak olayın ardından ifadesi alınan vezne çalışanı, soygunu ‘tuhaf' olarak değerlendirdi ve Gallagher'in kendisine ‘Lütfen polisi ara' dedikten sonra ekipler gelene kadar bankada beklediğini söyledi.

'YEMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİ DAHA İYİ'

Gallagher'in davasını üstlenen kamu avukatı Charles Roozen, duruşma sırasında müvekkilinin soygun girişimi suçunu kabul ettiğini ve amacının Wisconsin'de herhangi bir cezaevine gönderilmek olduğunu söylemesi şaşkınlık yarattı.

Freed crook immediately robs a bank with goal of going back to prison https://t.co/SbLgSPwnXe pic.twitter.com/hUJ0vnBlNQ — New York Post (@nypost) January 31, 2019

​68 yaşındaki zanlının duruşma raporunda "Bundan yaklaşık 48 yıl önce, o zaman 72 yaşında olan ve ABD'nin farklı yerlerinde cezaevlerinde kalmış bir mahkumla oturup sohbet ediyordum. Wisconsin'de de kalmış. Bana Wisconsin'deki cezaevlerinin yemeklerinin, büfelerinin ve her türlü hizmetlerin çok daha iyi olduğunu söylemişti." ifadeleri yer aldı.

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Eski bir Vietnam Savaşı gazisi olan Gallagher'in ayrıca hapishanedeki sağlık hizmetlerinin ABD Gazi İşleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerden daha iyi olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Brooklyn'deki Eski Muharipler İdari Teşkilatı doktorları, sırtımdaki kanseri tedavi etti. Midemde üç lenf nodu ve akciğerimde bir nodül bulduğunu söylediler. İşler gayet iyi gidiyordu ve sonra her şey alt üst oldu."

'ABD'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN GELDİĞİ NOKTA ÜZÜCÜ'

Savcı James Griffin, olayla ilgili "Sağlık hizmeti alabilmek için bir kişinin banka soygunu yaptığını daha önce hiç duymadım. ABD'deki sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından üzücü bir durum. Kısaca söylemek gerekirse, bir kişinin sağlık hizmeti alabilmek için bir banka soyması gerekiyor" dedi.

Savcı, Gallagher'e hapis cezası vermedi ve duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.