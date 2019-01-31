'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' diyen Çinli şarkıcı Şanlıurfa'da: Sıra gecesine katıldı

'Romantik Türkiye' şarkısıyla Türkiye'de de tanınan Xiao Zhang, Türkiye'nin Peki Büyükelçisi Emin Önen'in teşvikiyle, beraberindeki 7 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi.
Çin'de 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' şarkısıyla bilinen Şiao Zhang, Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe'yi ziyaret etti ve Türk yemeklerini tattı.
'Romantik Türkiye' şarkısıyla Türkiye'de de tanınan Xiao Zhang, Türkiye'nin Peki Büyükelçisi Emin Önen'in teşvikiyle, beraberindeki 7 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi.
Uzak Doğu Federal Üniversitesi ve Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Bölümü, suyu çözünmüş uranyumdan yüzde 95 oranında arındıran bir soğurucu madde geliştirdi.
ABD'de cinayete teşebbüsten 20 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan William J. Gallagher, serbest bırakıldıktan 1 yıl sonra banka soygunu girişiminde bulundu. Gallagher, suç işleme motivasyonunu ise ‘hapishaneye geri dönmek' olarak açıkladı.
Sakarya'da, doğum sonrası kendisine yanlış bebek verilen Tuğba Gezici, "O anda fark ettim ancak ısrar ettiler. Hemşire geldi ve bana 'Doğduğunda çocuk şişmiştir' dedi. O sırada benim acım vardı ve pek bir şey diyemedim" dedi.
Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın 2019 yılı için jüri üyeleri açıklandı. Jüriye dünyanın önde gelen gazete, dergi, foto ve haber ajanslarının fotoğraf muhabirleri ile editörleri girdi.
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