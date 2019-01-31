'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' diyen Çinli şarkıcı Şanlıurfa'da: Sıra gecesine katıldı

Sakarya'da, doğum sonrası kendisine yanlış bebek verilen Tuğba Gezici, "O anda fark ettim ancak ısrar ettiler. Hemşire geldi ve bana 'Doğduğunda çocuk şişmiştir' dedi. O sırada benim acım vardı ve pek bir şey diyemedim" dedi.