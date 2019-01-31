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15:51 31 Ocak 2019
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    Hint düğünü

    Eş vizesi almak için kardeşler birbirleriyle evlendi

    CC BY 3.0 / Yogita / Indian wedding Delhi
    Yaşam
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    Hint polisi, Avustralya'dan eş vizesi alabilmek için sahte evrak düzenleyerek birbirleriyle evlenen kardeşleri arıyor. Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Sing olay hakkında yaptığı açıklamada, kardeşlerin kimliğini çaldıkları kuzenlerinin ihbarı üzerine yakayı ele verdiklerini ifade etti.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Hindistan'ın Punjap eyaleti polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan ve Avustralya vizesi alabilmek için birbirleriyle evlenen kız ve erkek kardeşlerin peşinde.

    Kardeşlerin kuzeninin, çiftin eş vizesi alabilmek için sahte banka hesabı ve pasaportlar ve kimlik belgeleri çıkarttıklarını öne sürerek polise şikayette bulundu.

    Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Singh SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada, aralarında birbirleriyle evlendikleri de iddia edilen kardeşlerinde olduğu 6 kişilik aile fertlerinin de polis hazırladığı raporda kayıtlı olduğunu belirtti.

    Singh, "Araştırmamıza göre, kardeşlerden erkek olanı halihazırda Avustralya'da yaşamakta ve kalıcı oturma iznine sahip. Erkek kardeşin, kız kardeşine kuzenin kimlik bilgilerinin de olduğu sahte evraklar yolladığı, daha sonra evlilik için bir gurudan sertifika aldıkları ve bir nikah memuru yardımcısına başvurduklarını tespit ettik" dedi.

    Yağmur Aşık- Emre Aşık
    © Fotoğraf : Twitter
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    Çiftin şüpheli evliliğinin ve ardından gelen sahtecilik suçlamalarının 2012 yılında yaşandığı aktarıldı.

    Suçlamayı yapan kişinin kardeşlerin ailesiyle doğrudan bağı olduğu ve sahte evraklar düzenlendiği sırada birlikte yaşadıklarının altını çizen Singh, "Ön soruşturmamızda davadaki somut gerçeklerle bağlantı kurmaya çalıştık" açıklamasında bulundu.

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    Müfettiş, kardeşlerin şu anda Avustralya'da yaşadığını ve aralarında babaları, anneleri, diğer kardeşleri ve anne tarafından anneannelerinin de olduğu aile fertlerin de adlarının davada geçtiğini ve bu şahıslar hakkında da soruşturmanın devam etmekte olduğunu açıkladı.

    Singh, "Aile sorgulayabilmek ve dosyayı kapatmak içi çalışmalarımız devam etmekte ancak, nerede oldukları bilinmemekte" dedi.

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    © Flickr /
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    Avustralya İçişleri Bakanlığı'ndan ülkenin gazetelerinden birine yapılan açıklamada, "Eş vizesi için başvuran adayların kimlik bilgileri etraflıca kontrol edilmekte ve ülkenin bu konuyla ilgili kurumların onayından geçmektedir. Ancak, bakanlığımızın pasaportların gerçekliliğin denetlenmesi konusunda denetim yetkisi yoktur, bu konu pasaportu kişiye veren ülkenin sorumluluğundadır" denildi.

    Olay karşısında ‘şok' olduğunu belirten müfettiş Singh, göçmenlik amaçlı kimlikte sahteciliğin Hindistan'da pek de yaygın olmadığını dile getirdi.

    Daha önceden de yakın akrabalar arasında düzmece evlilik yoluyla denizaşırı ülkelere göç edildiğini duyduklarını aktaran Singh, kardeşler arasında yaşandığını daha önce duymadıklarını ifade etti.

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    © Fotoğraf: Facebook
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    Avustralya'nın Hindistan Büyükelçiliği, Avustralya'ya göçmek isteyen Hindistan vatandaşlarına yönelik uyarıda bulunarak, geçen Kasım ayında 32 yaşındaki bir Hint vatandaşının sahte evlilik yoluyla eş vizesi almaya çalışırken tespit edildiği ve halen yargılanmakta olduğu belirtildi.

    Avustralya Sınır Gücü, sahte evlilik şüphesine rastlanan 164 eş vizesi başvurusunun geri çevrildiğini açıkladı.

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    Etiketler:
    Sahte evlilik, Avustralya Sınır Gücü, Avustralya'nın Hindistan Büyükelçiliği, Avustralya İçişleri Bakanlığı, Jai Singh, Avustralya, Bathinda, Punjap, Hindistan
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