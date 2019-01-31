Eş vizesi almak için kardeşler birbirleriyle evlendi

Kardeşlerin kuzeninin, çiftin eş vizesi alabilmek için sahte banka hesabı ve pasaportlar ve kimlik belgeleri çıkarttıklarını öne sürerek polise şikayette bulundu.
Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Singh SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada, aralarında birbirleriyle evlendikleri de iddia edilen kardeşlerinde olduğu 6 kişilik aile fertlerinin de polis hazırladığı raporda kayıtlı olduğunu belirtti.
Singh, "Araştırmamıza göre, kardeşlerden erkek olanı halihazırda Avustralya'da yaşamakta ve kalıcı oturma iznine sahip. Erkek kardeşin, kız kardeşine kuzenin kimlik bilgilerinin de olduğu sahte evraklar yolladığı, daha sonra evlilik için bir gurudan sertifika aldıkları ve bir nikah memuru yardımcısına başvurduklarını tespit ettik" dedi.
Suçlamayı yapan kişinin kardeşlerin ailesiyle doğrudan bağı olduğu ve sahte evraklar düzenlendiği sırada birlikte yaşadıklarının altını çizen Singh, "Ön soruşturmamızda davadaki somut gerçeklerle bağlantı kurmaya çalıştık" açıklamasında bulundu.
TÜM AİLE KAÇMIŞ OLABİLİR
Müfettiş, kardeşlerin şu anda Avustralya'da yaşadığını ve aralarında babaları, anneleri, diğer kardeşleri ve anne tarafından anneannelerinin de olduğu aile fertlerin de adlarının davada geçtiğini ve bu şahıslar hakkında da soruşturmanın devam etmekte olduğunu açıkladı.
Singh, "Aile sorgulayabilmek ve dosyayı kapatmak içi çalışmalarımız devam etmekte ancak, nerede oldukları bilinmemekte" dedi.
Olay karşısında ‘şok' olduğunu belirten müfettiş Singh, göçmenlik amaçlı kimlikte sahteciliğin Hindistan'da pek de yaygın olmadığını dile getirdi.
Daha önceden de yakın akrabalar arasında düzmece evlilik yoluyla denizaşırı ülkelere göç edildiğini duyduklarını aktaran Singh, kardeşler arasında yaşandığını daha önce duymadıklarını ifade etti.
AVUSTURALYA'NIN HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARIDA BULUNDU
Avustralya Sınır Gücü, sahte evlilik şüphesine rastlanan 164 eş vizesi başvurusunun geri çevrildiğini açıkladı.
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