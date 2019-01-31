Bir baba, arabasının üzerindeki karları temizlemek için çocuğunu kullandı

Son dönemin en soğuk günlerini geçiren ABD'den bu kez içinde kar ve buz olsa da eğlenceli bir görüntüler geldi. Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan videoda, bir babanın çocuğunu kar temizlemek için kullandığı ve bu anlarda çocuğunun keyfinin oldukça yerinde olduğu ve kahkahalar attığı görülüyor.

ABD'de bir baba, çocuğunu kar temizleme aparatı olarak kullanarak üzeri karla kaplı arabasını temizledi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, babanın çocuğunu kol altlarından kaldırarak siyah bir arabanın üzerine koyduğu daha sonra ise çocuğunun ayaklarından tutarak arabanın üzerinde ve camlarında birikmiş olan karları temizlediği görülüyor.

Her tarafları kara bulanmış baba ve çocuğun kahkahalar atarak güldükleri ve çocuğun da heyecanla çığlık attığı görüntüler ksıa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Soğuktan etkilenmedikleri fark edilen baba ve çocuğunun sert hava koşuluna hazırlık olduğu ve üzerlerinde kalın bir mont, eldiven ve bere olduğu görülüyor.

ABD'de kaydedilen videonun ilerleyen bölümlerinde ise babanın tekrardan çocuğunu kaldırarak daha önce arabanın üst kaportasına ve arka camına uyguladığı işlemi bu kez de ön cama uyguluyor.

ABD son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyor. ABD'nin orta batı eyaletlerini vuran ve "kutup girdabı" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti.