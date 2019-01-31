Kostümü sosyal medyada olay olan Stepanova: Umarım kıyafetim fazla uygunsuz gelmemiştir

Ivan Bukin’in partnerliğini yaptığı Stepanova, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen gala gösterisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. İkili, gösteride ünlü Rus şarkıcı Alla Pugaçeva’nın romantik bir parçası eşliğinde dans etti.

Ancak hayranlarının ilgisini çeken bu romantik dans değil, Stepanova’nın vücudunu tamamen kaplayan ve planlandığından biraz fazla iç gösteren kıyafeti oldu.

Stepanova’nın bu çekici kostümü, sosyal medyada tansiyonları yükseltti. Hatta kimi kullanıcılar, adeta yarı çıplak dans ediyor gibi göründüğünü öne sürdü.

​BUKİN: KOSTÜMÜN SEKSİ, EROTİK, BİRAZ DA KIŞKIRTICI OLMASINI İSTEDİĞİMİZ DOĞRU

Sovetsky Sport’a yaptığı açıklamada Bukin, “Bu kostümün seksi, erotik ve biraz da kışkırtıcı olmasını istediğimiz doğru” dedi.

STEPANOVA: KOSTÜMÜN SPOT IŞIKLARININ ALTINDA NASIL GÖRÜNECEĞİNİ KESTİREMİYORUZ

23 yaşındaki Stepanova ise, “Umuyorum ki kıyafetim fazla uygunsuz durmuyordu. Daha sonra gösterimizin kayıtlarını da inceleyeceğim. Tahmin edersiniz ki, kostümlerimizin buz pistindeki spot ışıkları altında nasıl görüneceğini önceden kestiremiyoruz. Yalnızca normal ışık altında görüyoruz. Belki kostüm üzerinde birkaç değişiklik yapabiliriz. Ancak gayet güzel göründüğünde karar kılarsak da, hiçbir değişiklik yapmayız” diye ekledi.

Avrupa turnuvasının şampiyonu Fransız artistik patinajcılar Gabriella Papadakis ve Guillaume Cizeron oldu. Stepanova ve Burkin ise hemen onların arkasından gelerek, gümüş madalya almaya hak kazandı.