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19:29 01 Şubat 2019
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    Eriyen Antarktika

    Antarktika'da devasa çukur keşfedildi: 'Yerle bağlantısı olmadığını düşündük'

    © AFP 2018 / Torsten Blackwood
    Yaşam
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    Antarktika'da eriyen buzulların altında devasa bir çukur olduğu tespit edildi. Bilim insanları, çukurun beklenenden daha hızlı şekilde büyüdüğünü açıkladı.

    Antarktika
    © Sputnik / A. Kochetkov
    Geçmişten günümüze Antarktika görüntüleri
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    10 km. uzunluğunda, 4 km. genişliğinde ve Empire State binası kadar yüksek… Bilim insanlarının Antarktika'da eriyen buzulların altında keşfettiği çukur bu büyüklüğe sahip.

    NASA'ya bağlı JetPropulsion Laboratory (JPL) uzmanlarının Science Advances adlı bilim dergisinde yayımladığı makaleye göre, söz konusu buzulun son üç yıl içerisinde erimesi sonucu oluşan çukur 350 metre yüksekliğinde. NASA, bu keşfin "rahatsız edici" olduğunu açıklarken, buzulların erime sürecinin deniz seviyesine nasıl etki edeceğinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

    DW Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar, deniz seviyesinin oldukça altında yer alan çukurun, buzulun son üç yılda deniz seviyesine maruz kalması ile erimesi sonucu oluştuğunu ifade etti. Erimeden önce 14 milyar ton dolayında buz içerdiği tahmin edilen buzul Antarktika'nın batısında Thwaites buzulu altında yer alıyor.

    Araştırmanın yazarlarından Eric Rignot, "Biz yıllarca Thwaites buzulunun yerle bağlantılı olmadığını düşündük" dedi. Ancak araştırmacılar, yeni uydular aracılığıyla buzuldaki değişimi ve çukurun boyutlarını ölçmenin mümkün olduğuna dikkat çekti. 2010 yılından bu yana NASA uyduları buzuldaki değişimi yüksek çözünürlüklü radarla takip ediyor.

    Araştırmanın başyazarı Pietro Milillo, "Buzulun altındaki çukurun büyüklüğü erime süreci açısından önemli rol oynuyor" dedi. Uzman, "Daha fazla sıcaklık ve suyun buzulun altına ulaşması halinde, erime de daha hızlı oluyor" diye konuştu.

    Florida büyüklüğündeki Thwaites buzulundaki erime deniz seviyesindeki yükselmenin yüzde 4'ünden sorumlu. NASA'nın açıklamasında buzulun tamamen erimesinin, deniz seviyesinde 65 cm.'lik bir yükselmeye neden olacağı vurgulandı. Araştırmanın yazarlarından Rignot, "Denizin bu buzulu nasıl erittiğini anlamak için bunun deniz seviyesi üzerindeki etkisini hesaplamak çok önemli" diye konuştu.

    Etiketler:
    DW, NASA, Pietro Milillo, Eric Rignot, Antarktika
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