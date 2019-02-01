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22:34 01 Şubat 2019
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    Online buluşma uygulaması Tinder

    Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı

    © AP Photo / Tsering Topgyal
    Yaşam
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    Alman gazeteci Paul Schwenn, çöpçatanlık uygulaması Tinder'a Joseph olarak kayıt yaptırdı ve profiline Stalin'in resmini koydu. Daha sonra biseksüel olduğunu yazan adam, erkeklerden çok yoğun teklifler almaya başladığını söyledi.

    Samara'daki Stalin'in sığınağı
    © REUTERS / David Gray
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    Medialeaks'ın haberine göre, Alman gazeteci Paul Schwenn'in aklına bu deneyi yapma fikri, Stalin'in kibrit kutusunun üstündeki resmini görünce geldi.

    Gazeteci, profilinde nazilerden ve faşistlerden nefret ettiğini ve sosyal demokrat gazetenin yazı işlerinde çalıştığını belirtti.

    Ancak amacı aslında bir kızla tanışmak olan Schwenn'in tüm çabaları sonuçsuz kaldı.

    Josef Stalin
    © Sputnik / Sergey Pyatakov
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    Gazeteci bunun üzerine profiline biseksüel olduğunu yazdı ve erkeklerden yoğun teklifler gelmeye başladığını gördü. 

    Gelen tekliflerdin bir tanesinde "Joseph'le GULAG'ı paylaşmayı redetmezdim" diye yazıyordu.

    Sonuç olarak Schwenn, profildeki resmin Staline ait olduğunu hemen fark eden bir kızla tanıştı. Onunla tarihsel konular hakkında konuşan kız, adamın gerçekte Stalin'e benzemediğiniyse hiç dert etmedi.

    Schwenn deneyini şu cümlelerle değerlendirdi: "Eşleşmelerim üç ana gruba ayrılabilir. İlki, bana iltifat edenler, ikincisi, sohbet ettikçe giderek daha şüpheci hale gelenler, üçüncüsü ise Stalin ve tarih hakkında uzman olanlar"

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    Etiketler:
    Tinder, Josef Stalin, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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