Alman gazeteci, Stalin'in fotoğrafıyla Tinder'da deney yaptı

Gazeteci, profilinde nazilerden ve faşistlerden nefret ettiğini ve sosyal demokrat gazetenin yazı işlerinde çalıştığını belirtti.
Ancak amacı aslında bir kızla tanışmak olan Schwenn'in tüm çabaları sonuçsuz kaldı.
Stalin rises from the dead on #Tinder https://t.co/eLnvcFvDNv— RT (@RT_com) February 1, 2019
Gelen tekliflerdin bir tanesinde "Joseph'le GULAG'ı paylaşmayı redetmezdim" diye yazıyordu.
Sonuç olarak Schwenn, profildeki resmin Staline ait olduğunu hemen fark eden bir kızla tanıştı. Onunla tarihsel konular hakkında konuşan kız, adamın gerçekte Stalin'e benzemediğiniyse hiç dert etmedi.
Schwenn deneyini şu cümlelerle değerlendirdi: "Eşleşmelerim üç ana gruba ayrılabilir. İlki, bana iltifat edenler, ikincisi, sohbet ettikçe giderek daha şüpheci hale gelenler, üçüncüsü ise Stalin ve tarih hakkında uzman olanlar"
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