Canan Karatay: Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de futbolcular için beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, "Her gün bir kuzu kesin, çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına" dediğini söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisi geldi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi.

Sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, "Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhdratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakka gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay: "Ersun Yanal'a da söyledim her gün bir kuzu kesin, etiyle beraber bu çocukları yedirin. Tutumazsınız hiçbirini Koskaca Fenerbahçe, futbolcularına her gün bir kuzu yediremiyor mu? Burada verem oldum, 75 yaşına gelmişim hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz" pic.twitter.com/K2JudJgo9f — Sporx (@sporx) 3 февраля 2019 г.

​Habertürk'e konuşan Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına… Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz."