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    Beşiktaş - Bayern Münih maçı - kedi

    Premier Lig maçına ara verdirten kedi taraftarların alkışlarını topladı

    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    Yaşam
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    İngiltere Premier Lig 2018-2019 sezonunun 25. haftasında Everton ile Wolverhampton arasında oynanan maça, bir kedinin sahaya çıkıp oradan ayrılmak istememesinden dolayı ara verildi.

    Kedi
    © Flickr/ Aftab Uzzaman
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    Sky Sports Premier League’in Twitter hesabından paylaşılan olayın videosunda, sahaya çıkarak Everton ile Wolverhampton takımları arasında oynanan maça ara verdirten kedinin taraftarlardan alkış aldığı görülüyor.

    Saha görevlileri kediyi yakalamak için çabalamazken, oyuncuların ve hakemlerin de orta sahada sevimli hayvanın oradan uzaklaşmasını bekledi. Kedi bir süre sonra, taraftarların alkışları altında iç mekânlardan birine girerek gözlerden kayboldu.

    ​Sevimli kedi Twitter kullanıcılarını da neşelendirdi.

    John M adlı kullanıcı, “Kedi Wolverhampton yarı sahasında Everton’un oyuncularından daha çok zaman geçirdi” diye şakalaştı.

    Nick Rockall da benzer bir üslupla, “O (kedi) Everton’un futbolcularından daha hızlı hareket ediyor” diye yazdı.

    Türk Milli futbolcu Cenk Tosun'un da ilk 11'de çıktığı maçta Everton, Wolverhampton'a 3-1 yenildi. Maç sonrası Everton 33 puanla APL tablosunda 9. basamağa gerilerken Wolverhampton ise 38 puanla 7. sırada yer alıyor.

     

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    Etiketler:
    Kedi, Wolverhampton, Everton, İngiltere
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