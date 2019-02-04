'İstanbullu Gelin histerisine teslim olan İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı bir yazıyla tüm ülkenin İstanbullu Gelin dizisine bağımlı hale geldiğine ve kadınların Özcan Deniz için deli olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in Viva kanalında gösterilen 'İstanbullu Gelin'in ülkede her geçen gün büyüyen bir külte dönüştüğünü, bu Türk dizisi karşısında İsraillilerin tüm zamanların en yoğun histerisine kapıldıklarını aktaran Haaretz gazetesi, dizinin başrollerinden Faruk Boran'ı canlandıran Özcan Deniz'den 'İsrail'in yeni seks sembolü' diye söz etti.

SADECE MÜPTELALAR İÇİN

"Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı çok geniş bir haber analiz kaleme alan gazeteci-yazar Ariana Melamed, İsraillilerin açtığı 'İstanbullu Gelin, sadece müptelaları için' başlıklı gruba da katılmak için talep gönderdi.

© Fotoğraf : Instagram Uluslararası Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den 3 adaylık

Talebin birkaç saat içinde kabul edilmesinin ardından kendini İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'in canlandırdığı Faruk Boran'ın resimlerinin basıldığı kupalara, şekerle çizildiği keklere bakarken bulduğunu belirten Melamed, grup üyelerinin Süreyya'nın güzel süveterlerinden nerede bulabileceklerine, internette nereden sipariş edebileceklerine dair kritik bilgileri aralarında paylaştıklarını kaydetti.

BİRKAÇ SAATTE YÜZLERCE YENİ ÜYE

İlk girdiğinde 67.409 üyeli gruba o arada 400'den fazla kayıp ruhun daha katıldığını dile getirdi.

'FARUK EVLİ Mİ, KÜRT OLDUĞU DOĞRU MU?'

Bu arada bağımlılardan gruba hep benzer sorular geliyordu: Faruk evli mi? (Türk magazin basınına göre evet, ama belki pek de mutlu değil.) Kürt olduğu doğru mu? (Evet, doğru.) Konak gerçek mi? (Hayır. Sadece dizi için inşa edildi. Set aslında terk edilmiş bir ayakkabı fabrikası. Senaryonun Bursa'da diye sınmasına karşın İstanbul'un Beykoz semtindeki bir tepede bulunuyor.)

'BİR DEMET MAYDONOZLA DA OLUR'

Günde gelen yüzlerce mesaj arasında aklında en çok kalanı da aktaran yazar, Faruk'un Süreyya için aldığı çiçek buketini elinde tuttuğu fotoğrafın altına üyelerden birinin "Tatlım, ben beni bir demet maydozla bile götürürsün" yorumunu yaptığını kaydetti.

FARUK'LA BİR SELFİE UĞRUNA SETE AKIN VAR

Faruk Boran yani Özcan Deniz ile selfie çekme umuduyla çok sayıda İsraillinin dizinin setine akın ettiğini belirten yazar, bu arada dolandırıcıların da seti gezdireceğiz diye kişi başı 200 dolar topladıkları turlar düzenledikleri, oysa seti gezmenin bedava olduğu ve oyuncu kadrosunun çok dostça davrandığı uyarısını yaptı.

EN BÜYÜK ARZULARI: FARUK İSRAİL'E GELSİN

Grup üyelerinin en büyük arzusunun Faruk'un İsrail'e gelmesi olduğunu aktaran yazar, onu görmek için İsrail'in antik liman kenti Kayserya'daki amfiteateri doldurmaktan söz ettiklerini kaydetti.