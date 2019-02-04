Emre-Yağmur Aşık çifti boşanmaktan vazgeçti

Eski futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık, açtıkları karşılıklı boşanma davasından feragat etti. Çiftin, çocuklarının geleceği için 6 yıllık evliliklerinin devamına karar vermesi üzerine boşanma davası dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Aşık, geçtiğimiz yıl 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a anlaşmalı boşanma davası açtı. Yağmur Aşık, İstanbul Aile Mahkemesi'nde aralık ayında görülen ilk duruşmada boşanma protokolüne itiraz ederek, avukatları aracılığıyla karşı boşanma davası açtı.

© Fotoğraf : Twitter Boşanmak üzere olduğu eşinden Emre Aşık için FETÖ ihbarı

Yağmur Aşık, eşinin, ailesi ve üçüncü bir kişinin dolduruşuna gelerek aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürdü.

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan boşanma protokolünü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı altında imzalamak zorunda kaldığını iddia eden Yağmur Aşık, karşı boşanma davası dilekçesinde evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına, eşinin ailesi ile yaşadığı sorunlara değindi.

Yağmur Işık, son olarak 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak kocasının FETÖ'ye üye olduğu beyanında bulundu.

EVLİLİĞE DEVAM KARARI

Ancak çift aralarındaki sorunları karşılıklı konuşarak çözdü. Çocukların geleceği için evliliklerinin devamına karar veren Aşık çiftinin 2 Ocak'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne feragat dilekçesi vererek davalarından vazgeçtikleri ortaya çıktı.

Çift feragat dilekçelerinde, "Boşanma dosyasında taraflarca karşılıklı olarak herhangi bir yargılama ücreti, vekalet ücreti, hiçbir alacak talep edilmeyecek şekilde anlaşılmış olup, huzurdaki dosyadan feragat etmekteyim" denildi.

6 yıllık evliliklerine devam kararı alan çiftin boşanma dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.