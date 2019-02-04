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    Doğum karşıtı hareketin Hindistan'daki 'lideri', kendisini dünyaya getirdikleri için anne babasına dava açacak

    © AFP 2018 / Loic Venance
    Yaşam
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    Hindistan'da rağbet görmeye başlayan doğum karşıtı harekete (antinatalizm) esprili bir ton katan 27 yaşındaki Raphael Samuel, rızasını almadan kendisini dünyaya getirdikleri için anne babasına dava açmayı planladığını duyurdu.

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    © REUTERS / Arşiv
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    'Antinatalizm' diye de bilinen ve ahlaken yanlış olduğu gerekçesiyle üremeye karşı çıkan 'doğum karşıtı hareket' için Hindistan'da yeni bir yıldız doğdu.

    Kendini 'antinatalist' diye niteleyen Mumbai kentinden 27 yaşındaki Raphael Samuel, Facebook'ta 'Nihilanand' adında, satir tonunda bir sayfa açıp yüzlerce takipçi edindi.

    Her gün görüntülü paylaşımlar yapan Samuel, rızasını almadan kendisini dünyaya getirdikleri için anne babasına dava açmayı planladığını duyurdu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Anne baba mutlu olacak diye doğmak isteyip istemedikleri hiç sorulmamış çocukların saçma sapan bir dünyada zor yaşamlar sürmek zorunda kaldığını belirten genç adam, çocuk dünyaya getirmenin insan kaçırmak ve köle etmekten farksız olduğunu savundu.

    The Print haber sitesine konuşan Samuel, ebeveynlerini 'çok sevdiğini' ve onlarla 'harika' bir ilişkisi olduğunu söyleyip "Ama onlar beni kendi mutlulukları ve sevinçleri için yaptı" diyerek şöyle devam etti:

    "Şu ana dek şahane bir hayatım oldu, ama bir başka yaşamı okul ve kariyer bulma saçmalıklarıyla uğraşmak zorunda bırakmak için bir neden göremiyorum, hele de benden varolması için ricada bulunmamışken…"

    Samuel, Nihilanand'da yaptığı göresel yönü ağır basan paylaşımlarda da şu sloganları öne çıkarıyor:

    "Ebeveynler ikiyüzlüdür. İyi bir ebeveyn çocuğunu kendi istek ve ihtiyaçlarının üzerine koyar ama aslında çocuk ebeveynin istek ve ihtiyaçlarının sonucudur."

    "Ebeveynler çocukları için neyin iyi olduğunu gerçekten biliyorlarsa neden çocuk yapıyorlar?"

    "Çocuğu bu dünyaya gelmeye, sonra da kariyer sahibi olmaya zorlamak insan kaçırmak ve kölelik değil midir?"

    "Çocuklarınızın sorunlarının olmasının tek nedeni, onları dünyaya getirmiş olmanız."

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    'ÇEVREYE ZARAR'

    21. yüzyılın yükselen güçleri arasında gösterilen Hindistan'da da tüm dünyaya koşut kargaşa emaretleri artarken, gençler alelacele iş sahibi olup aile kurma ve çocuk yapmalarına yönelik baskılara direnç göstermeye başladı.

    İklim değişikliğinin sonunda gezegeni bir çevre felaketine sürüklemesi beklentilerinin de eşliğinde Hindistan'da doğum karşıtı harekete ilgi arttı.

    Hindistan'daki bazı antinatalistler, çocuk yapmanın yeryüzünün azalan kaynaklarına yeni yükler getirmekten başka bir şeye yaramayacağını savunarak çevresel nedenlerden üremeye karşı çıkıyor.

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    © REUTERS / Adnan Abidi
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    Antinatalist aktivist Pratima Naik, "Biz kimseye inançlarımızı dayatmıyoruz, ama içinde bulunduğumuz zamanda dünyaya çocuk getirmenin doğru bir şey olmadığını çok daha fazla insanın düşünmesi gerekir" açıklamasını getirdi.

    'ÇOCUKSUZ HİNDİSTAN' GRUBU

    Pratima Naik, 'Çocuksuz Hindistan' başlıklı sayfasında geçen ay şöyle yazmıştı:

    "Bu dünyaya daha fazla çocuk dünyaya getirmeye devam ederek çevresel ve toplumsal yozlaşma sürecini tırmandırmalı mıyız? Varoluşun acı çekmek olduğunu ve dünyaya çocuk getirmemenin çocukların gereksiz acılar çekmelerinden kaçınmanın garantili yolu olduğunu düşünüyor musunuz?"

    "Biz ürememeye karar vermiş bir grup insanız. Biz çocuksuz Hintlileriz!"

    Etiketler:
    antinatalist, doğum karşıtı hareket, antinatalizm, Çocuksuz Hindistan, The Print, doğum karşıtı hareket, Nihilanand, Facebook, Pratima Naik, Raphael Samuel, Mumbai, Hindistan
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